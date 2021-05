GOCA TRŽAN O SVOJIM POČECIMA: Ne stidim se što sam pevala u Tap 011, bili smo asocijacija na lepe stvari koje su se dešavale 90ih!

Današnji Puls Srbije započeli smo u dobrom raspoloženju zahvaljujući gošći, pevačici Goci Tržan kojoj nikad ne manjka pozitivne energije.

foto: Kurir televizija

Zašto je odlučila da napravi promenu kada je u pitanju muzika, ali i koje su to novine u privatnom životu, otkrila nam je upravo Goca.

- Čini mi se da nam je muzika u ćorsokaku, svi smo se zarobili sa trendingom. To ne znači nužno da je to nešto dobro, već sam u godinama kada me nije briga za tuđe mišljenje, snimam ono što se meni sviđa. Ušla sam sad u neki miran, ženski fazon a pre su moje pesme bile ljute. Potpuno sam mirna sama sa sobom - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Pevačica se osvrnula na bend gde je započela svoju karijeru, Tap 011.

- Nemam razloga da se stidim što sam radila u Tap 011, on je asocijacija ljudima na lepe stvari koje su se dešavale 90ih godina. Mi smo imali drugačiju energiju, bili smo klinci koji su voleli to što rade. Svakog dana smo radili - prisetila se Goca.

foto: Kurir televizija

