TURCI NUDE EMINI JAHOVIĆ 100.000 € DA RAZOTKRIJE MUSTAFU? Dobila još jednu ponudu, ovo joj je savršena prilika za OSVETU

Emina Jahović navodno je dobila ponudu od jedne turske izdavačke kuće da napiše autobiografiju u kojoj bi između ostalog otkrila detalje iz braka sa Mustafom Sandalom, s kojim ima dvojicu sinova Javuza i Jamana.

Oni joj, samo za pisanje, nude 100.000 evra, dok će za štampanje i distribuciju biti oni zaduženi.

- Mustafa i Emina su velike zvezde u Turskoj i njihov život dok su bili zajedno privlačio je pažnju javnosti, a posebno tek posle razvoda. Javnost je bila šokirana kada je saznala da Mustafa nije plaćao alimentaciju za decu, s obzirom na to da je posle razvoda bila takva presuda, na koju se on oglušio. Ovo je bila inicijalna kapisla za ovu tursku izdavačku kuću da Emini ponudi veliku svotu novca, kako bi otkrila kakav je bio njen život sa Mustafom i da li je imala problema tokom braka koje je krila - kaže izvor blizak ovom nekadašnjem bračnom paru.

Emina i Mustafa za sada komuniciraju samo onoliko koliko je neophodno zbog dece, a jedno drugo su otpratili sa Instagrama. Izdavačka kuća želi što više detalja iz njihovog braka, a ako autobiografija prođe dobro, što smatraju da hoće s obzirom na to da su oboje velike zvezde, snimili bi seriju ili film. Njihov brak je punio novinske stupce, ali i posle razvoda, postao je još više zanimljiv Eminin i Mustafin život.

- Emina još razmišlja da li da prihvati ovu ponudu, jer joj zvuči primamljivo. Izdavači žele da dobiju odgovor u što kraćem roku, pa će Emina do kraja sledećeg mesec doneti konačnu odluku, kao što su i tražil izdavači - kaže izvor.

Ova svota novca je primamljiva, a Emina kako sama izdržava sama sinove, dobro će joj doći svaka svota novca. Pevačica je ranije govorila da ni tokom braka, koji je trajao skoro deset godina, nije trošila novac supruga koji je u Turskoj velika muzička zvezda.

- Nikada nisam bila od onih žena koje kroz život idu trošeći novac supruga. Nastavila sam da radim i posle razvoda, kao što sam radila i pre i za vreme braka. Zahvaljujući tome, biću uz svoju decu do samog kraja, podržavaću ih u svemu i učiniću da izrastu u muškarce koji će živeti život bez potrebe da traže bilo čiju pomoć - iskreno je rekla ranije Jahovićeva.

Emina je ranije rekla da Mustafa više od dve godine ne plaća alimentaciju za svoju decu.

- Razvela sam se od Mustafe u junu 2018. godine i tada smo pred sudom potpisali sporazum u kojem prihvatamo zajedničke obaveze, među kojima su zdravstveno osiguranje i alimentacija za našu decu. Međutim, nedugo posle razvoda sve obaveze pale su na mene - izjavila je Emina za turske medije, a potom dodala da su se na listi obaveza koje je njen nekadašnji suprug trebalo da ispuni našle još neke stavke.

- Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali nije to uradio. Takođe smo imali dogovor da pokrije privatno zdravstveno osiguranje deci i plati troškove njihovih izleta i letovanja. Nije ispunio ništa od toga. Dan kada sam se najgore osećala bio je kada sam odvela decu kod lekara i saznala da im osiguranje nije uplaćeno. Iako je to navedeno kao njegova obaveza u našem sporazumu o razvodu. Mustafa nije platio ni rentakar, kao ni platu mog vozača. Nisam osoba koja bi ga napala za ovako nešto iz ljubomore ili obesti. Naprotiv, budući da je on otac moje dece, svesna sam da će naš odnos morati da traje zauvek - istakla je Emina.

