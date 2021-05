ZALUPIO JE VRATIMA, REKAO NEŠTO STRAŠNO I TO JE BIO KRAJ: Neda Ukraden prvi put o vezi sa HIRURGOM

Jedna od najvećih muzičkih zvezda, pevačica Neda Ukraden, otvoreno je pričala o jednom svom ljubavnom iskustvu.

Otkrila je da je veza potrajala do onog momenta kada je njen partner uradio nešto ružno, i tada mu je odlučno rekla da je kraj.

Pevačica je rekla kako nikada u životu nije bez ljubavi, a onda se i prisetila veze koja se neslavno završila.

"Desilo mi se to u životu. Imala sam divnu ljubav, jednog hirurga, koji je poludeo... Nije poludeo hirurg u smislu na hirurgiji, nego kod kuće. Zalupio je vratima, rekao je nešto ružno, strašno, i to je bio kraj naše veze", ispričala je Neda u emisiji "Magazin in" kod Sanje Marinković.

