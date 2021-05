DEDA ME ZVAO DA PITA DA LI SAM VADILA REBRA: Ana Korać u Kontra šou dokazala da nije uradila ovaj zahvat

Starleta i rijaliti zvezda Ana Korać gostuje u večerašnjem izdanju emisije Kontra šou na Kurir televiziji. Ana je tom prilikom prokomentarisala navode da je na operacije dala preko 20.000 evra, kao i spekulacije da je vadila rebra.

01:57 DOBRO IZGLEDA, STARIJI JE OD MENE! Ana Korać otkrila detalje o novom dečku: Baš smo se sklopili!

- Evo ne znam gde. Odakle tolike pare i na šta? Najveća glupost ikada koju sam pročitala je to da sam vadila rebra. Zvao me je deda da me pita da li je tačno da sam stvarno vadila rebra. Naravno da nije tačno, ne znam odakle više te informacije. Ja stvarno ljudi nemam struk - rekla je Ana u emsiji Kontra šou i pokazala svoj struk i rebra.

foto: Kurir

