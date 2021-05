OGNJENOVA ŽENA O BRAKU, PROŠIRENJU PORODICE I LJUBOMORI! Danijela Amidžić otkrila da li drži DIJETE, a evo šta joj je NAJVAŽNIJE!

Danijela Dimitrovska Amidžić sa suprugom Ognjenom, sinom Matijom i prijateljima bila je na odmoru u Hurgadi, a kako kaže, prijao joj je boravak na moru gde je napunila baterije za predstojeće projekte.

foto: Printscreen/Instagram

- Fenomenalno nam je bilo! Iskoristili smo Matijin raspust i praznike kako bismo malo otputovali i napunili baterije. Uživali smo maksimalno i svima nam je bilo jako potrebno da se posle cele prošlogodišnje situacije sa koronom malo revitalizujemo, i mentalno i fizički - kaže za “Blic” Danijela Dimitrovska Amidžić.

Koliko vam je bio potreban odmor?

- Odmor je uvek potreban! Važno je da znamo da budemo nežni prema sebi i da se posle napornog perioda nagradimo i zadovoljimo sva čula. Hvala bogu da smo zdravi i da su iza nas neki veoma izazovni događaji koji su nas dosta iscrpli, tako da je ovo putovanje i više nego zasluženo.

Imate harmoničan brak. Da li se možete usuditi i reći šta je recept za jedan brak?

- Recept za brak ne postoji. Ognjen i ja smo više od 10 godina zajedno i mislim da nisam stekla kredibilitet da pričam o receptu za dobar brak. To mogu da pričaju moji roditelji, koji su preko 30 godina zajedno. Kao i svaki brak, tako i naš ima uspona i padova. Trudiš se da daš sve od sebe, da radiš na sebi, a samim tim i na zajednici. Ne ispravljati partnera, već raditi na sebi. Daš sve od sebe da nešto funkcioniše. Zajednički cilj posebno kada imate i dete. Harmonija iz mog ugla nije ista kao iz nečijeg drugog. Ne volim da generalizujem, da dajem recepte, da sudim. Svako treba da radi po svom osećaju. A onda jednog dana kada prevalite put preko 30 godina zajedničkog života, onda ćete znati da li ste u tome uspeli. Ali opet je svaki brak jedinstven i ima svoj recept za uspeh.

foto: Damir Dervišagić

Imate sina. Kojim se postulatima vodite prilikom vaspitavanja?

- U životu je jako bitno biti pošten, pre svega prema sebi. Da ceniš i voliš sebe. Ako si u skladu sa samim sobom, onda si i u skladu sa svojim okruženjem. Trudim se da se tako ponašam, živim, kako bi moje dete uvidelo to. Jer je to jako važno. Da živimo kako vaspitavamo našu decu. Ako vaspitavamo decu na jedan način, a živimo na drugi, ništa nismo uradili. To je ključ vaspitanja.

Da li biste voleli da uskoro proširite porodicu i da li biste želeli ovog puta da dobijete ćerku?

- Više je faktora koji utiču na to. Nije baš da je lutrija, pa da nešto biramo. Ni kada sam bila trudna sa Matijom nismo mnogo o polu razmišljali.

Da li ste jedna od onih ljubomornih žena ili znate da kontrolišete emocije?

- Ognjen i ja smo operisani od ljubomore.

Da li se uvek tako dobro slažete sa suprugom?

- Mi smo potpuno dve različite osobe. Međutim, dokaz smo da se suprotnosti privlače i dopunjuju. Ognjen je opušten i ume da smiri moju krutost, dok sam ja tu da njega vratim u realnost ako se previše opusti.

foto: Damir Dervišagić

U čemu se osećate najženstvenije?

- Najviše kada sam u rolci, beloj majici, kožnoj jakni, dobrom džinsu i patikama.

Važite za jednu od najlepših dama sa ovih prostora. Ali da li ste nekada poželeli na sebi nešto da korigujete?

- Sve (smeh). Mi žene nikada nismo zadovoljne izgledom i stalno bismo nešto menjale. Ali istina je da sam sebi najbolje izgledala kada sam se zaljubljivala. To unutrašnje zadovoljstvo podstiče samopouzdanje, što je najvažnije.

Da li ste držali dijete da biste imali tako savršen izgled?

- Nikada nisam držala dijete. Vodila sam računa o tome šta jedem, ali pre svega zbog zdravlja. Hedonista sam, ali se ne prejedam. Umerenost je ključ svega. Osim toga, često idem na treninge. Da li je u pitanju boks ili neka druga borilačka veština, najbitnije je da sam fizički aktivna.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:15 TANJA SAVIĆ ZAIGRALA UZ LOKO LOKO! Pevačica objavila snimak iz spavaće sobe, ZAMEŠALA KUKOVIMA i pokazala ŠTA UME!