CECU I NJENOG DEČKA RAZDVOJILA SNAJKA BOGDANA! Evo šta je uradila Veljkova žena na meču!

Svetlana Ceca Ražnatović, njena snajka Bogdana i dečko Bogdan Srejović iz prvog reda su bodrili Veljka Ražnatovića, koji je u petak veče pobedio gruzinskog kruzeraša u boksu Levanija Lukutašvilija i odneo pobedu.

foto: Nemanja Nikolić

Tom prilikom balkansku muzičku zvezdu i njenog partnera je razdvojila Veljkova supruga, koja je od početka borbe sedela do svekrve. Njih dve su celo veče ćaskale, aplaudirale, navijale, a Srejović, kad je poželeo nešto da kaže svojoj lepšoj polovini, morao je to da učini preko Bogdane. Ako je suditi po fotografijama, njemu to uopšte nije smetalo, štaviše uživao je u žestokoj borbi, pa mu nije teško palo to što ne sedi do svoje devojke.

foto: Nemanja Nikolić

Kada je Ražnatović odneo pobedu, desetu u nizu, odmah je sišao do porodice da se izljubi sa svima koji su se nalazili ispred bokserskog ringa. Najpre, naravno, sa majkom, a onda i sa ženom, pa Bogdanom, kao i sa tečom Predragom Ocokoljićem, ali i ostalim prijateljima koji su to veče pratili još jedan u nizu njegovih trijumfa. Paparaco Kurira bio je na licu mesta i zabeležio svaki detalj, pa i to da je pevačica sa dečkom otišla odmah nakon što se meč završio, dok je Bogdana ostala da se zajedno sa Veljkom vrate kući.

foto: Privatna arhiva

Koliko je ponosna na svog muža, svedoči to da se nijednog trenutka nije odvajala od njega. Čestitke za trijumf stizale su i dan posle, a ponosna majka je na društvenim mrežama nasledniku javno čestitala na pobedi.

Ana Denda