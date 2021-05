MARINA TUCAKOVIĆ RETKO SE POJAVLJUJE U JAVNOSTI, A OVAKO SADA IZGLEDA: Bori se kao lavica godinama protiv OPAKE BOLESTI (FOTO)

Tekstopisac Marina Tucaković, već godinama se bori sa opakom bolešču, a nedavno je otkrila da poslednje terapije nisu urodile plodom.

Ona je poznata po svom vedrom duhu i pozitivnoj energiji, te i kada joj je najteže ne skida osmeh sa lica.

Njena kuma, rediteljka Marijana Petrović, izvela je Marinu na reku, gde su provele jedno subotnje popodne na ručku.

Uprkos borbi sa opakom bolešću, Marina se ne predaje i očigledno se ne predaje, jer izgleda fenomenalno.

- Počela sam da idem na hemoterapiju. Ona me čini slabom, pa ne mogu mnogo da hodam. Odlazim samo do banke i Onkološke bolnice, i to u kolicima. Nigde više ne izlazim jer mi je sve baš naporno. Osećam se kao da sam u zatvoru - rekla je ona pre nekoliko dana za Informer.

