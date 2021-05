NAKON STRASNOG ZAGRLJAJA MINE I NENADA, TARI PUKAO FILM! Oglasila se i svima zapušila usta: POČINJE DA MI SE GADI! (FOTO)

Dok je trajala emisija u Beloj kući, Nenad Aleksić Ša iskoristio je nepažnju svih, pa namignuo Mini Vrbaški i dao joj znak da želi zagrljaj od nje, što je i dobio.

Povodom toga, momentalno se oglasila i Tara Simov, pa objavila njihovu fotografiju zagrljaja i putem Instagrama poručila da joj je dosta ovakvih scena:

"Druže, fuj! Iskreno počinje da mi se gadi sve ovo. Ne mračite me da šaljem znakove i letim oko Šimanovaca, dok mi se "dečko" (ostavio me prekjuče ko ne prati) grli sa Paulom, Minom, Rešićevom, ćaska sa Milicom Kemez, Erminom i ostatkom klana koji radi protiv mene. I još se rukuje, čestita sebi što me je šutnuo javno sa Sandrom. Batalite me i njega i sve vezano za njega, ko bude krenuo da me smara "a ljubav" piči na blok", napisala je ona.

Podsetimo, Nenad Aleksić Ša je nedavno ustao i javno raskinuo sa Tarom Simov, a nakon toga se pokajao.

