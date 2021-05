MNOGO SAM SUZA PROLILA, ALI NIJE MI PADALO NA PAMET DA ODUSTANEM Neda Ukraden o teškim momentima u životu: Zavidili su mi na svemu

Pevačica Neda Ukraden otkrila je u emsiji na šta su joj najviše zavidili tokom karijere.

- Na svemu. Na uspehu, na izgledu, mom srećnom porodičnom životu u smislu da imam divno dete koje sam izvela na pravi put, slažem se sa svojim zetom, živimo pod istim krovom što je verovatno neverovatno. Ta porodična dimenzija je nešto na čemu mnogi zavide – priča Neda.

- Bila sam i više nego hrabra. Od momenta kad sam se razvela pa do preseljenja iz Sarajeva i svih tih tragedija koje su nam se desile i meni i celoj mojoj porodici, ali imala sam veliku motivaciju. Imam svoje dete koje sam morala izvesti na put, kome sam i otac i majka. Imam i svoju publiku i posao koji volim, pa koliko mogu, boriću se – rekla je pevačica.

- Trudila sam se, nekada to nije bilo lako, mnogo sam suza prolila, ali pravo da ti kažem, nije mi padalo na pamet da odustanem. Mislim, od muzike da, to mi je padalo na pamet, ali onda se čovek zapita zbog čega da odustane, zbog par zlobnika, budala, mržnje... Neću, meni je zvezda vodilja ljubav – zaključuje Neda u emisiji "Magazin In".

