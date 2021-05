TARA SIMOV OGLASILA SE IZ SKOPLJA! Otkrila kako je reagovao njen OTAC, pa spomenula i Ša: Evo šta bi mu rekla da MOŽE DA GA ČUJE!

Tara Simov se oglasila iz Skoplja gde se trenutno nalazi kod oca.

"U Skoplju je lepo i vedro, taman za provođenje vremena, tu sam 5 dana. Što se tiče Makedonije ne osuđuju toliko koliko u Beogradu. Ja sam mislila da ću imati ozbiljan razgovor sa tatom, njemu je drago da ja vidim da grešim i gde sam grešila. Da sve što sam loše uradila ikada on nikada meni ništa nije zamerio. On je sve pozitivno izvukao iz svega ovoga. On ne podržava tu vezu, ali rekao mi je da sam pokazala hrabrosti i što sam uplovila u sve to", rekla je ona, a onda se osvrnula na Ša.

foto: Printscreen/Premijera

"Nisam ja raskinula, bilo je kao da sam ja njega ostavila, on je mene ostavio. Nije istina da sam pozvala Stefana, ja sam sa njim raskinula pre 3 godine. Nisam se ni videla ni čula sa njim. Nije ni on mene kontakltirao, spavala sam kod drugarice pa došla kod tate. Šokirana sam da meni ne veruje Ša i da mora da mi veruje. Nakon što sam mu poslala balone on je pravio teorije zavere. Treba da postoji neko poverenje. Nakon što me je ostavio ja sam se povukla i da je to to, nakon čega se on pokajao. Dok ne izađe, apsolutno je kraj. On je doneo zaključak da sam ja njega ostavila. Zna koje su mi devojke smetale, a grli se sa njima. Ja to ne mogu da podnesem. Da mogu da ga čujem rekla bih mu da je sam birao. Naravno da ga volim i da me ovo pogađa", rekla je ona u emisiji "Premijera-vikend specijalu.

"Ja jesam kontaktirala njegovu porodicu, svakom članu sam poslala poruku. Stigla sam i do nekih prepiski koje su članovi nejgove porodice pričali za mene", rekla je Tara.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

