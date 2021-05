MILUTIN MRKONJIĆ O POZNANSTVU SA MILOŠEVIĆEM: Politika me nije zanimala, a kad sam ga sreo morao sam da se UHVATIM ZA JEZIK

Milutin Mrkonjić važi za jednog od omiljenih političara u našoj zemlji. Bio je ministar za saobraćaj i veze u Vladi SRJ, ali i moderan direktor koji je pratio svetske trendove.

Mrka je bio gost emisije "Sceniranje", a našoj novinarki Ljiljani Stanišić otkrio je sve o svom životu, političkoj karijeri, odrastanju i ljubavi.

A evo šta je rekao o upoznavanju sa bivšim predsednikom Slobodanom Miloševićem.

- Ja sam se bavio sportom, igrao sam košarku u Radničkom, drugi iz naše generacije su išli u "DADOV" da glume, a politikom su se bavili mediokriteti. I bio je prijem u Skupštini grada i tu me upoznaju sa Slobodanom, on je bio predsednik Gradske partije. I on me pita šta si direktore mislio pod tim, i ja rekoh mislio sam na neke kulovere... i tu se uhvatim za jezik! To je bilo naše upoznavanje - priseća se Mrka.

