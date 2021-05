ZA NAS SU POBEDNICE! Knez oduševljen nastupom URAGANKI na EVROVIZIJI, Ksenijom se ponosi, a sad je opleo po ŽIRIJU OVOG TAKMIČENJA

Nenad Knežević Knez nije krio koliko je ponosan na svoju ćerku Kseniju, pa se dotakao sinoćnog finala prestižnog takmičenja "Pesma Evrovizije" na kom je nastupala grupa "Hurricane".

- Hvala na divnim rečima, osećaj je bio neverovatan, ja sam verovatno jedan od najponosnijih i najsrećnijih ljudi, kako je sve to izgledalo i kako su devojke prestavile svoje zemlju. Utisci su se slegli, ali ono što moram da kažem na početku jeste da je sam njihov ulazak u finale veliki uspeh, ove godine je izuzetno velika konkurencija, verovatno i najjača u zadnjih par godina kada je Eurosong u pitanju - priča Knez.

- Taj nasutp u finalu koji je pucao od energije, videla se ta njihova želja onako da se predstave u što boljem svetlu i mislim da će u godinama koje predstoje da će njihova karijera ići uzlaznom putanjom. To je ona parola "svetsko, a naše", tako da treba da svi da budemo ponosni na njih – rekao je pevač.

- Ono što je evidentno jeste da neki članovi žirija u nekim zemljama definitivno ne vole takve pesme, oni su verovatno tu numeru tretirali kao neku laganu pesmicu koju je lagano otpevati, međutim to nije tako. To je izuzetno teška pesma i one nisu imale ni malo lak zadatak, jer su imali i tešku koreografija, žiri to nije prepoznao, ali publika jeste i hteo bih da im se ovim putem zahvalim našim komšijama. Stigli su i glasovi iz dijaspore, možda ne u tolikom broju koliko se očekivalo, ali 15. mesto u ovakvom finalu uopšte nije loše. One su za nas pobednice – zaključuje Knez ponosno.

- Nakon natupa rekao sam Kseniji da sam ja njihov najponosniji i najveći fan. To je jedan od najsrećnijih momenata u mom životu, zaista, stvarno su bile fenomenalne – završava Knežević u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

