OPERACIJAMA PROMENILA LIČNI OPIS, A NIJE JOJ DOVOLJNO: Ana Korać isfotošopirala FOTKU, pa iskrivila šipke na BAZENU zbog STRUKA!

Ana Korać objavila je novu fotografiju sa bazena u kupaćem kostimu, ali nije pokazala zavidno umeće u Fotošopu.

Starleta i bivša rijaliti zvezda pored brojnih operacija koje je odradila na licu i telu, dokazala je da joj to nije dovoljno, pa je upotrebila aplikaciju da sredi fotografiju i napravila peh.

foto: Instagram

Ana je iskrivila šipke na bazenu kada je pokušala dodatno da suzi već mali struk, ali je komentare na svojoj novoj s*ksi fotografiji zabranila.

Inače, Ana je nedavno pričala kako nije vadila rebra i da prirodno ima mali struk, ali je ipak morala da ga "sredi" na fotografiji koju je objavila na Instagram.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ana je nedavno priznala da je u srećnoj vezi sa starijim muškarcem koji prema njenim rečima izgleda fenomenalno.

- Imam nekog, lepo mi je, uživam. Volim taj osećaj početka, ti leptirići...Baš me drži ta zaljubljenost. Sada nemam nijedan problem, možda on ima, ali ja nemam. On ne živi u Srbiji - govorila je Koraćeva u emsiji Kontra šou.

foto: Kurir

Kurir.rs/K.Đ.