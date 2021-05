EKSKLUZIVNA POSETA KURIRA ZORICI MARKOVIĆ! Ovo je nova kuća u koju je uložila OGROMNE PARE, a otkrila i da postaje BAKA PRVI PUT!

Zorica Marković uvek ima posla i za nju nema predaha. Ako nije u rijatiIju, onda je posvećena ugostiteljstvu, a kako to nije mogla da radi zbog pandemijskih mera, pevačica je s majstorima završavala radove na kući.

foto: Kurir

Za koji mesec, već na leto, sve će biti gotovo, pa će Markovićeva sa sinovima Ilijom i Dejanom uživati u novom domu. Uskoro će postati i baba prvi put, s obzirom na to da njen stariji sin Dejan očekuje prinovu sa svojom suprugom, dok mlađi planira svadbu.

foto: Kurir

Zorica će, kako je rekla u intervjuu za Kurir, na jesen opet u rijaliti, a ako se to izjalovi, otvoriće novu kafanu.

- Vrlo je teško naći dobre majstore, mnogo se gradi, mi ne žurimo nigde, ali ovo se zaista odužilo. Otkad sam izašla iz "Zadruge 3", non-stop sam s majstorima. Dosta se pazim, revakcinisala sam se i zaista nikuda nisam išla i poštovala sam sve mere.

foto: Kurir

Hoće li uskoro biti useljenje u novu kuću?

- Hvala bogu, vidi se kraj radovima, ostale su još neke sitnice oko kuće, bazena i da sredimo unutra. Ne patim od luksuznih i skupih stvari, pažljivo biram boje za svoj dom, volela bih mnogo više da sve bude slatko i toplo nego preskupo i glamurozno. Meni je kvalitet najbitniji, na postojeću kuću sam dozidala još jedan sprat. Svi članovi porodice će imati svoj mir i svoj komoditet, to je ono što mislim da je potrebno svakom čoveku.

Koji kutak ste napravili za sebe?

- Plivanje me održava u životu, mnogo volim da plivam, to mi je omiljena rekreacija. To mi je potrebno za zdravlje, mogla bih da provedem ceo dan u bazenu, zato sam i izdvojila za njega toliki prostor. Bazen još nije završen, nalaziće se na krovu kuće, zato smo i pravili kuću sa ravnim krovom, tom modernom pločom.

To je sigurno mnogo skupo.

- Savršeni bazeni mogu da se naprave za iznos od 8.000 do 15.000 evra. Pošto je to moja potreba, izdvojila sam nešto između, oko 12.000. Očekujem da moj dom bude totalno završen i opremljen sredinom leta.

foto: Damir Dervišagić

Čuli smo da uskoro postajete baba, je l' to istina?

- Jeste, istina je. Svaki dan čekam vest od starijeg sina i snaje o prinovi, a od mlađeg termin za venčanje.

Gledate li "Zadrugu"?

- Ovo je prvi put da se ovoliko nerviram zato što mnogo više vidim kao gledalac nego kao učesnik, bio bi pravi haos da sam ja unutra, ne bih im ćutala.

Šta mislite i ovim ljubavnim prevarama, Kristijan i Kristina?

- Kristina nikako ne može da bude kao Stanija, ona je gora od nje, ovo je preraslo u pravu, ozbiljnu vezu. Ovo je otišlo predaleko. Kristijana poštujem još od "Farme", on je prema meni uvek bio korektan. Posle rijalitija, bio je u mojoj kafani, a ja kod njega kući. Kiki nije samo u rijalitiju već je i privatno pričao o svojoj supruzi Ivani uvek u superlativu, kako je ona divna supruga, majka, kako je požrtvovana i posvećena porodici. Nije bitno da li se neko zove Luna, Kija, Kristijan ili kako već... Ne osuđujem čoveka, već postupak. Jednom Kristijanu Goluboviću ovo nije trebalo, meni je on bio favorit pre ovog čina.

foto: Kurir

A šta mislite o vezi Nenada Aleksića Ša i Tare Simov?

- Sa Nenadom Aleksićem Ša imam konflikt još od prethodnih učešća, Tara Simov je jedno nevaspitano i bezobrazno derište. Svi znamo da je u "Zadruzi 3" jedva sačuvao brak zbog Dragane Mitar, kojoj je on bio samo sprdnja. Setite se tada koliko je on dozivao Ivanu i molio da dođe u vrt. Iskreno, moje mišljenje je da će oni da se pomire. Ša je ozbiljan licemer i manipulator, vi ne možete da shvatite koliko on voli pare i koliko su mu one bitne, zato je ovo i uradio toj jadnoj ženi. Ne znam, žao mi je Ivane, ali ja sam sigurna da tu nema ništa od razvoda.

Hoćete li vi na jesen u "Zadrugu 5" ili ćete konačno otvoriti novu kafanu?

- Volela bih da zaključim u ovom intervjuu da se bog smeje našim ciljevima. Razmišljam o tome, ja to volim, mene ugostiteljstvo ispunjava. Biće ili "Zadruga 5" ili novi ugostiteljski objekat.

Mogući pobednici

Čorba i Nadica su mi favoriti

foto: Printscreen/Instagram

Bliži se finale "Zadruge", ko su vam favoriti?

Pevačica nam je otkrila da je njen favorit bio Kristijan do započete veze s njenom koleginicom Kristinom Spalević.

- Čorba mi je top, lud, pozitivan, njega bas gotivim, on i Nadica su mi među favoritima. Dikana ih onako lepo oplete, realna je, ona je baš po mojoj meri, nas dve bismo se super slagale. Ana Bulatović mi je zanimljiva. Fran i Paula su mi stvoreni za scenu, posebno ona, poseduje taj iks faktor. Da joj se nije desio Toma Panić, mislim da niko ne bi mogao da joj priđe.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.D.

Bonus video:

00:10 ĐANI UŽIVO IZ EGIPTA: Ništa nisam priveo! Nema devojaka, sve stare majke sa JAKOM penzijom!