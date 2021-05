PROĆI ĆEŠ ME TI, SEBI GOVORIM! Milica Todorović ovim stihovima tajno čestitala bivšem dečku Strugaru rođendan?!

Pevačica Milica Todorović objavila je novi singl, baladu pod nazivom "Proći ćeš me ti", koji je objavljena 23. maja, baš na dan kada je Petar Strugar proslavljao 33. rođendan.

Čim su čuli stihove, mnogi pevačicini obožavaoci su posumnjali da je pesma posvećena upravo glumcu, s kojim je ona bila nekoliko meseci u vezi.

Todorovićeva zasad o tome ćuti, ne želeći ni da potvrdi ni da demantuje nagađanja. S obzirom na to da su raskinuli iznenada i bez skandala, kako to obično bude kad su u pitanju javne ličnosti, do danas nije razjašnjeno zašto su odlučili da tako brzo okončaju emotivan odnos.

Nagađalo se da Strugar nije bio dovoljno posvećen vezi s Todorovićevom, a to je i ona indirektno potvrdila gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji. Kako je tada rekla, njih dvoje spojila je ljubav prema konjima, a to ih je i razdvojilo na kraju.

- Ćao, Pero, kako si? On je verovatno sad s konjima, šta bi on mogao sad da radi. Pera i njegovi konji (smeh). Pozdrav za Peru i konje. Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni fejl, jedini promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po ceo dan s konjima, i to je to - rekla je pevačica u martu mesecu.

Spekulisalo se da je jedan od razloga za krah ljubavi Petra i Milice bio taj što je ona želela brak i decu, a glumac to nije hteo, međutim, ako se uzme u obzir da je Strugar nedavno postao otac po drugi put sa novom izabranicom, očigledno da to nije bio povod.

Stih Miličine nove pesme

Proći ćeš me

"Proći ćeš me ti, sebi govorim, za srce puno rana treba dana. Znaću kao pre da se podignem, život svoj da sredim, al' ne vredi... samo više volim te. Sve ove godine, što mi bez tebe prolaze, još kao tople kiše se sliju niz moje obraze... Što više žudim da te ljubim, sve više gubim te."

