NIŠTA OD VENČANJA! TEODORA otvoreno o odnosu sa dečkom KOŠARKAŠEM, ljubomori i deci: Nino i ja radimo na našoj vezi!

Pevačica Teodora Džehverović već duže vreme uživa u ljubavi sa košarkašem Ninom Čelebićem koji joj svakodnevno vraća osmeh na lice. Ne krije da je pored njega pronašla sreću, ali da je isto tako u nekim trenucima ljubomorna.

- Priznajem javno da sam ljubomorna, ali u tome naravno ne preterujem. Ne volim odnose gde je to prenaglašeno, ali naravno da umem i da pokažem ako mi nešto ne odgovara. Mi svakodnevno radimo na našem odnosu. Svakome bih poželela da ima odnos kakav mi imamo. Što bi se reklo, kao da smo sto godina zajedno, prijatelji i partneri. Smatram da je još uvek rano da bismo stali na “ludi kamen” ili planirali decu. Potrebne su dve do tri godine kako bismo započeli nešto ozbiljnije od ovoga što imamo - poručuje Teodora, i kaže da je tradicionalista, te da nikada za praznike ne radi. Porodica joj je uvek na prvom mestu.

- Nikada do sada nisam radila za praznike. Negde mislim da to treba da se ispoštuje. Treba da smo u toplom domu sa svojom porodicom - govori Džehverovićeva, i dodaje da postoje momenti kada porodica mora da bude iznad prihoda.

Pevačica je aktivna i na društvenoj mreži TikTok, a otkriva da zapravo angažovanje u tom smislu nije lako.

- Iako deluje lako, naporno mi je da se tamo aktiviram. Prezanimljivi su mi neki klipovi, ali isto tako ima i dosta gluposti. Ja lično više volim Instagram - kaže pevačica, koja je izdala dva dueta sa MC Stojanom.

- Sve ide onako kako smo planirali, a to je najbitnije. Ispunili smo očekivanja publike sa numerama “Voli me, voli me” i “Candy”. Nešto malo drugačije od nas. S druge strane, jako je teško napraviti nešto novo, jer smo postavili neki nivo i toga treba da se držimo. Duet s Eminom je nesto što dugo najavljujem i mislim da je to sledeće što imamo u planu. Kada je finansijski momenat u pitanju, štek za crne dane, ne brinem se za sebe, ako sam pregurala do sada, mogu i još - poručuje Džehverovićeva.

