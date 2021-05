EVROVIZIJA JE SEKTA, A NE MUZIČKO TAKMIČENJE! Đorđe David bez dlake na jeziku, otkrio šta misli o URAGANKAMA!

Pevač Đorđe David prokomentarisao je ovogodišnju pesmu "Evrovizije" na kojoj je pobedu odnela Italija, dok su naše devojke iz grupe "Hurricane" zauzele 15. mesto.

Đorđe je istakao da on ima negativno mišljenje o "Evroviziji", te da je to takmičenja više nije takmičenje, već "sekta", kao i da je "Eurosong" politička manigestacija.

"To je takmičenje koje odavno nije muzika, to je određena sekta koja je izgubila smisao da se vodi kao muzička manifestacija. Sviđa mi se Portugal, Italijani, Malta, Island, pa i Rusija mi se dopala, ali generalno mislim da su naše devojke negde u bazi neozbiljno shvaćene. Mi smo jedini imali ribe, u najpozitivnijem smislu te reči", rekao je on.

Ipak, pevaču se dopao ovogodišnji pobednik, ali i naše devojke iz grupe "Hurricane". Mada je njihovom performansu našao zamerku kada su kostimi u pitanju. On je upotrebio američki izraz i naveo da je njihov tim trebao da ide na kratu "dress them naked", zbog atraktivnosti naših devojaka, te da bi tako one bile jedinstvene.

Đorđe David burno je reagovao na jedno pitanje koje mu je bilo postavljeno, te se nije suzdržao ni da opsuje.

