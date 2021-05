NE TREBA DA ME IZDRŽAVA, ALI MORA DA IMA VIŠE OD MENE! Zorannah pravdala svoje stavove, pa ponovo sve ZBUNILA izjavom!

Zorana Jovanović Zorannah je pred kamerama jedne emisije pokušala da obrazloži izjavu zbog koje su je mnogi napali.

Naime, modna blogerka tvrdi da je pogrešno shvaćena, odnosno da su njene reči istrgnute iz konteksta.

- Izvučete stvari iz konteksta. Prvi deo pustite, pa onda izvučete deo zašto materijalno nije odnosno jeste bitno, odnosno celu poentu priče, pa onda nastavite dole sa ostatkom. Nigde nije izašlo da meni ne treba muškarac da me izdržava finansijski, samo je izašlo da ovo drugo - istakla je Zorana za "deToxic".

Kada joj je ponovo pružena prilika da obrazloži ovu svoju izjavu, Jovanovićeva je odgovorila:

- Nisam ja rekla da on mora da ima novac. Ja sam rekla da on mora da ima više od mene, odnosno od svake žene sa kojom je. To je velika razlika.

