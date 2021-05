STRELJAJTE ME, ALI NE MOGU DA PRIHVATIM! Lukas bez dlake na jeziku o URAGANKAMA: Dale su sve od SEBE, ali obukli su ih TRAGIČNO!

Pevač Aca Luksa je otvoreno rekao šta misli o Evroviziji, članicama grupe "Hurricane", ali i transrodnoj pevačici Elektri Elit

foto: Profimedia

Pevač je komentarisao nastup Uraganki na Evroviziji:

- Napravile sve što su mogle. Dobra je je bila energija, a sve ostalo loše, a to ne zavisi od njih.

Lukas je ubeđen da nešto nije u redu sa našom pripremom za Evroviziju.

- Mi ne vidimo pripremu cele priče. Naši ljudi idu tamo turistički, očigledno da tamo nešto škripi - iskreno je rekao pevač.

foto: Printscreen/Pink

Lukas je istakao da su Uraganke dale sve od sebe.

- Pesma je mogla da bude i bolja, a možda i nije! One su lepe devojke, obukli su ih tragično, nije do njih. Stajling nije do njih kao i lakovane čizme iz devedesetih... Sve je užasno.

Pre Lukasa je u emisiji gostovala i transrodna pevačica Elektra Elit, a pevač je otvoreno rekao šta misli o tome.

foto: Printscreen

- Ne znam šta da kažem, raspravljamo o rasvnopravnosti i to smo prihvatili. Ali ne moram da pričam o nekome ko je pola života bio muškarac, a sada hoće da bude žena.

- Neću da pričam o tome, ja takve osobe ne mogu da prihvatim, izvinite, ne mogu. Streljajte me - rekao je Lukas u emisiji "Novo jutro".

Što se tiče Italije, Lukas se slaže da je njihov nastup veoma ozbiljno spreman.

- Ovi Italijani su imali veoma ozbiljan nastup i sve to ima smisla. Naše devojke su dale sve od sebe, e sad kako su ih spremili ii ko je radio ono što ne treba da radi i ko je išao u šoping, to je druga stvar.

foto: Printscreen/Pink

