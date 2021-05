RODNU KUĆU LEPE LUKIĆ ZAPLENILA BANKA I PRODALA ZA MILION: Pevačica šokirana, bratanac dao kuću pod hipoteku, nije plaćao kredit!

Rodna kuća pevačice Lepe Lukić u selu Miločaj kod Kraljeva prošlog petka je prodata na javnoj licitaciji po ceni od milion dinara, saznaje Kurir iz izvora koji je do detalja upućen u ceo slučaj.

foto: Ana Paunković

O ovoj kući se u medijima već pisalo više puta, uglavnom se pominjalo kako je folk pevačica bila jako vezana za svoj dom, u kojem je provela detinjstvo. Često je pričala o tome da je rado odlazila tamo, pogotovo dok su joj majka Milosija i brat Rajko bili živi. Razlog zbog čega je ova kuća u petak otišla pod doboš, prema rečima našeg izvora, jeste neplaćanje kredita od 10.000 evra, koji je svojevremeno podigao pevačicin bratanac Rade Jovanović. Ovu kuću i imanje Lepa je njemu prepisala posle smrti svog rođenog brata Rajka, za koga je bila izuzetno vezana.

foto: Kurir

- Rade je imovinu založio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Onda je taj dug preuzela jedna firma iz Beograda koja se bavi otkupom dugova, to je urađeno po starom zakonu o izvršenju, koji je podrazumevao prvu prodaju na 60 odsto, a drugu na 30 odsto od procenjene vrednosti. Kuća je prodata odmah na 60 odsto, a Rade se nije pojavio na tom ročištu, iako je bio uredno pozvan. Osim kuće, prodato je i zemljište pod zgradom i jedna livada treće klase. Sve to je prodato za malo više od milion dinara. Za to je bila zadužena javna izvršiteljska kancelarija Z. S. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila jedna žena iz susednog sela - navodi izvor.

foto: Uroš Arsić

Iako se svojevremeno u medijima spekulisalo da u toj kući njen bratanac ne živi, izvor tvrdi da je Rade živeo tu, ali da uopšte nije brinuo o njoj i da ju je poprilično zapustio.

- Nekoliko stotina metara od te kuće Rade drži etno-restoran i on sad u toj kući živi sam, a ostatak porodice mu je u Beogradu. Ta žena koja je kupila kuću sigurno će zahtevati da on napusti posed. Lepin bratanac nije mogao nikome da proda tu kuću jer je ona bila pod hipotekom. Kuća nije napuštena, ali je u jako lošem stanju, trava je pola metra, užas jedan - završio je dobro obavešteni izvor.

foto: Damir Derivšagić

Kontaktirali smo s Lepom, koja je bila šokirana našim saznanjima.

- Auuu, da li je to istina? Pa kako oduzeta, zašto i ko je to uradio? Kako meni niko nije javio, joooj... Znate šta, ja sam tu kuću prepisala na bratanca, on me o tome nije obavestio, prvi put sad čujem za to. Zvaću ga da proverim o čemu se radi. Ne želim da verujem da je to istina - rekla nam je Lepa, a na naše kasnije pozive više se nije javljala.

foto: Pintecreen/Zadruga Bila mu skupa Kristijan odustao od kupovine Pre šest godina Kristijan Golubović je u jednom rijalitiju ispričao kako je hteo da kupi Lepinu rodnu kuću. - Volela bih da Kristijan izađe sa Farme kako bi kupio kuću u kojoj sam se rodila. Treba s mojim bratancem da potpiše ugovor - izjavila je svojevremeno Lepa za medije, dok je Golubović to potvrdio. - Lepa je samo posrednik u kupovini. Kupiću je iz hobija. Nije nova kuća i cena je nekih 7.000 ili 8.000 evra. Lepa i ja ćemo da se pobratimimo i čuvaću mesto gde je ona odrasla - objasnio je Kristijan. Ipak, do kupovine nije došlo jer je Lepin bratanac tražio 25.000 evra, pa se na kraju Golubović predomislio i otišao bez kupljene kuće, jer nije imao toliko para.

Kurir.rs/A.P.

