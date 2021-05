ĐANIJEV RECEPT ZA DUG I USPEŠAN BRAK: Najbitnija je DOBRA žena u kući! Otkrio kakav je on kao suprug

Život Radiše Trajković Đanija godinama unazad je pod budnim okom javnost.

Zbog čega su njegov život, ali i njegovi postupci uvek pod lupom medija i da li kao neke njegove kolege namerno privlači pažnju sedme sile otkrio nam je upravo Đani.

foto: Kurir televizija

Pevač se prvo osvrnuo na aktuelnu vest da je priveden u svom domu zbog prekršaja u saobraćaju.

- Pisali su da su me uhapsili, frka neka, ljudi me zovu, a mene su samo pozvali zbog kazne koju nisam platio. To je sve što se desilo taj dan. Pa onda ono što se desilo prošle godine da sam pevao u hotelu, to nije tačno, nikad nigde nisam pevao u dva popodne. Niti sam pevao, niti bilo šta što je bilo zabranjeno. Ja se nerviram samo kad je nešto neistina, on istine ne može da se pobegne - rekao je pevač

foto: Kurir televizija

Đani i Slađa važe za jedan od najstabilnijih parova na estradi, a pevač nam je otkrio recept za dug i uspešan brak.

- Recept za uspešan brak je dobra žena u kući. Ja sam hvala Bogu dobar suprug, ali sam stalno na putu. Moja žena je vaspitavala našu decu i uvek je bila tu uz mene - rekao je Đani.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

06:58 ANASTASIJA ZABLISTALA NA PROSLAVI ROĐENDANA! Pevačica se pojavila u ŽUTOJ MINI haljini, evo šta je PORUČILA GOSTIMA!