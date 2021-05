ANASTASIJA JE OD CECE DOBILA GALA PROSLAVU OD 20.000 €: A evo na koju luksuznu lokaciju je vodi dečko Đorđe Kuljić!

Pevačica Anastasija Ražnatović proslavila je svoj 23. rođendan u jednom beogradskom restoranu na gala proslavi na kojoj je ugostila svoje najbliže prijatelje, saradnike i kolege.

Glamurozna žurka bila je poklon od njene majke Cece koja se potrudila da svojoj naslednici ispuni svaku želju, za koju je dala navodno 20.000 evra, dok je Anastasijin dečko Đorđe iznenadio pevačicu luksuznim putovanjem na Mikonos koje joj je poklonio za rođendan.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

S kim si dočekala rođendan i da li su ti najbliži napravili iznenađenje kao i prethodnih godina?

- Nije bilo iznenađenja, bila sam kod kuće sa mamom i dečkom. Nazdravili smo pićem u ponoć, pričali, uživali, ali ništa spektakularno. Svake godine mi nešto organizuju, tako da me svakako ne bi iznenadili, meni je skroz ok što smo to onako suptilno odradili.

Da li postoji nešto što u prethodnoj godini nisi ispunila, a želiš u ovoj?

- U prethodnoj godini nije bilo prostora da se bilo šta ispunjava jer smo svi bili zatvoreni, ali u ovoj godini bih volela da putujem mnogo, da izlazim, toga mi fali i da provodim vreme sa pozitivnim i meni dragim ljudima.

foto: Nemanja Nikolić

Kakvi su ti planovi kada je tvoja dalja karijera u pitanju?

- Prošla godina me je naučila da ne planiram mnogo zato što se sve može izjaloviti, ali bih volela da ostatak albuma objavim negde u oktobru, jer pesme imam.

Bila si nedavno sa drugaricama na odmoru, da li planiraš da ove godine odeš na neku egzotičnu destinaciju sa momkom?

- Stalno putujem sa dečkom, a jedino moje putovanje sa drugaricama bilo je Meksiko, gde sam nedavno bila. Moram da priznam da mi je put sa devojkama baš prijao, jer nismo mogle sve da se uklopimo, pa smo iskoristile koronu da se okupimo.

Ne eksponiraš mnogo svoj emotivni život, da li smatraš da jedino tako možeš da imaš dobru vezu?

- Moja veza je moja privatna stvar i želim tako da ostane, koliko je god to moguće, zbog prirode posla kojim se ja bavim.

foto: Nemanja Nikolić

Da li ste počeli da sređujete vaš zajednički dom?

- Da, počeli smo, radimo, sređujemo, sve je u procesu rada.

Ceca Ražnatović nije krila da je ponosna na svoju naslednicu Anastasiju koja je na dan proslave svog rođendana objavila dve nove pesme „Gotovo“ i „Izvini“.

- Želela bih i ovako javno da joj čestitam na dve nove pesme i presrećna sam. Ljudi komentarišu da podseća na mene sa početka karijere, ali rekla bih da neke koleginice više liče na mene nego Anastasija, pa nikome ništa. Šalim se malo, ali prirodno je da malo podseća. Mene ne podseća jer mislim da ona ima svoj pečat, svoj identitet u tim pesmama - rekla je Ceca.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/alo

Bonus video:

02:51 ANASTASIJA ZABLISTALA NA PROSLAVI ROĐENDANA! Pevačica se pojavila u ŽUTOJ MINI haljini, evo šta je PORUČILA GOSTIMA!