DECU BIH ODGAJALA PO VERI OCA! Zorannah odgovorila da li bi promenila VERU i ŠOKIRALA, a tek šta je rekla o deci

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, svojim fanovima često u video blogu odgovara na pitanja najčešće vezana sa modom, kozmetikom i lajfstajlom, u poslednjem je šokirala stavom kad je u pitanju promena vere zbog ljubavi.

- Ja veru ne bih promenila. Da li bih bila u zajednici ili imala decu sa nekim ko je druge vere? Da. To ne bi trebalo da bude problem 2021. godine. Voli svoje, poštuj tuđe. U takvim zajednicama se slavi sve i ne vidim zašto bi to bio problem. Ne mislim da treba da promenim veru da bi zajednica sa muškarcem druge veroispovesti uspela. Decu bih odgajala po veri oca. Sve praznike bi slavili, ali bi oni bili ono što im je otac. Kao što uzimaju njegovo prezime, onda treba da uzmu i veru. Ili bih pustila da sami odluče.

Zoranu pratioci često pitaju o braku i deci, ali najviše ih je zanimalo da li ona oseća pritisak da treba da se udaje i dobije dete.

- Ne osećam pritisak. Ne znam zašto su svi u fazonu - moraš do tridesete da se udaš i da rodiš dete. Moraš ovo, moraš ono. Ja ne moram ništa! Ja ne moram uopšte da imam dete, ako ne želim. Ne moram da se udajem, ako ne želim. To je samo moja stvar. Kada upoznaš osobu sa kojom želiš da imaš dete, onda želiš da to dete bude kao ta osoba, a ne da budeš besna na to dete. Niko ne treba ništa da radi zbog drugih ljudi. Ako želite brak i dete, i ako mislite da će vas to usrećiti, onda uradite to. Ali, ako to radite samo da zadovoljite neke standarde, onda ne. Mene je moja majka rodila sa 35, a udala se sa 34.

Imam drugaricu koja je 83. godište. Zabavlja se sa momkom, zajedno su dve godine. Dete im nije u fokusu. Imam i drugarice koje su u braku pet-šest godina i dalje nemaju decu. Ne treba požurivati zbog drugih ljudi jer to je vaš život. Vi se budite sa tim čovekom i to je nešto sa čime vi treba da budete srećni i niko drugi - zaključuje Zorana.

