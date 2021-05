ŽABAC IZDAO LEGIJINOG STRICA ZBOG CECE Nebojša Tubić na sudu branio RAŽNATOVIĆKU: Matori lupa o njoj i ARKANU, lajavac je izgubio!

Svetlana Ceca Ražnatović tužila je Mihajla Ulemeka Legiju, nekadašnjeg oficira Srpske dobrovoljačke garde za klevetu, povredu časti i ugleda, a svedok na sudu protiv nje je bio Nebojša Tubić Žabac.

foto: Nebojša Mandić

Međutim, iako je stric Milorada Ulemeka žestokog momka iz Novog Sada predložio da iznese detalje u njegovu korist, to se nije dogodilo. On je pred državnim organima prošle nedelje u Staroj Pazovi okrenuo Ulemeku leđa i stao na stranu folk zvezde. Žabac je za Kurir ispričao zašto je to uradio.

foto: Nemanja Nikolić

- Taj matori već godinama unazad lupeta gluposti o Ceci, Arkanu i drugima. Kada javno iznosiš stvari, moraš da imaš pouzdane informacije, da si svedok nekih situacija, a ne da budeš smešan. Ceca ga je tužila i lajavac je izgubio. Samo da ste čuli kakve budalaštine je iznosio pred ljudima, kao mi iz Bačke Palanke smo lopovi, uništili smoovu državu. Mislio je na Jovicu Stanišića i braću Mihalja Kertesa. Taj matori je puko ko dinja. Okrenuo sam se protiv njega jer neću da branim laži - tvrdi Žabac.

foto: PrintScreen

On je objasnio i zbog čega je Legija sa Cecom završio na sudu.

foto: Nemanja Nikolić

- Lupetao je po nekim emisijama da je Ceca uzela Arkanu satove, da ga je pokrala i da je bila sa nekim muslimanom. Uzeo je i decu u usta. Ma sve najgore je govorio o njoj. Naravno, ona mu je prešla preko toga ko zna koliko puta, ali sad je presavila tabak. Ne znam odakle njemu da mene uzme za svedoka. Ja sam rekao da Cecu mogu da pljuju, ali da joj uspeh niko ne može osporiti. Sve je stvorila radom i hitovima - priča on i dodaje:

foto: Dado Đilas

- Istakao sam i da u ljubavi i ratu nema pravila. Ona je namerila da bude sa Arkanom i to je postigla. Jedan devojčurak iz Žitorađe je želeo takvu silu od čoveka i dobila ga je. Mogu da je kude, ona je dokazala ko je i šta je. Sada treba opet da bude neko ročište, a ja neću da se pojavljujem, da se brukam. Taj čovek je vozač Hitne pomoći u Staroj Pazovi, a vređa druge. Vređa Novi Sad, a šta, Pazova je velegrad? On je samozvani pukovnik koji nije ispalio nijedan metak u ratu - zaključuje Žabac.

foto: Damir Dervišagić

U više navrata smo pokušali da kontaktiramo sa Cecom za komentar, ali ona nije odgovarala na pozive i poruke do zaključenja broja.

Ulemek tvrdi Sud je naklonjen Ceci I Mihajlo Ulemek se oglasio posle suđenja sa Cecom Ražnatović. foto: Nebojša Mandić - Ona je skočila na sudu da ne može više da sluša. Nisam hteo da joj odgovorim ništa. Smatram žensko je, mlađa je, može mi biti ćerka, neću da ulazim sa njom u polemiku. Njen advokat je drzak i bezobrazan. Zameram mu upadanje, jer moji advokati su bili civilizovani. Sudija je dozvolio njenim advokatima da pričaju, a nas je ometao. Jednog momenta sam rekao njenom advokatu da ovo nije Beograd da tako može da se ponaša. On je to zloupotrebio i rekao da mu pretim. Oni kad dođu iz Beograda kažu: "A to je Stara Pazova", tu sudije gledaju u njih kao u boga. Šta god da kažu, tako je! Pitao sam sudiju: "Na šta ovo liči." Suđenje nije dugo trajalo, ali vidim naklonost suda prema gospođi - rekao je Ulemek za Fajter.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić/ Foto: Nemanja Nikolić

