PALA PROSIDBA NA NASTUPU! Sandra Afrika otkrila na kakav spektakularan način je ZAPROŠENA!

Sandra Afrika važi za jednu od najzgodnijih pevačica na našoj muzičkoj sceni, a osim što muškarci uzdišu za njom i rado vole da je vide, ima i onih koji bi je odmah i oženili.

foto: Kurir televizija

Kako reaguje na komplimente i udvaranje muškaraca i da li je nekad dobila neku bračnu ponudu, rekla nam je Sandra Afrika uživo u Pulsu Srbije.

foto: Kurir televizija

- Verovali ili ne, muškarci ne smeju da mi priđu, ne znam zašto. Više mi devojke prilaze. Devojke su te koje prilaze, muškarci ne. Možda se muškarci stide ili se plaše, ili su devojke danas slobodnije. Komplimenti prijaju svakoj lepoj ženi, ja sam više slatka nego opasna. Na nastupima mi se desilo da me zaprose na kreativne načine, jedan dečko je napravio od plastičnog dela čepa na flaši prsten. Ali to je bilo zezanje, ovako me ozbiljno niko nije zaprosio - rekla je pevačica i naglasila da nije lako biti muž Sandre Afrike, te da se neće uskoro odlučiti na taj korak.

foto: Kurir televizija

Pevačica je otkrila kako provodi vreme tokom pandemije koronavirusa.

- Korona nas je sve poremetila, bukvalno ništa ne radimo. Meni to jako teško pada, jer sam devojka od akcije. Pošto sam na moru u Crnoj Gori, uglavnom se kupam i šetam, ova temperatura mi je savršena. Ne volim kad je pretoplo - rekla je Sandra.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:10 CECIN DEČKO SAV ZNOJAV, POKAZAO KAKO NAPORNO TRENIRA: Bogdan objavio snimak iz teretane, svaki mišić se OCRTAVA! (VIDEO)