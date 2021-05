DARA NOVIM SNIMKOM ZAPUŠILA USTA SVIMA KOJI JE PROZIVAJU ZA FOTOŠOP: Bubamara pozirala POLUGOLA i pokazala čime raspolaže! (VIDEO)

Pevačica Dara Bubamara često se nalazi na meti kritika da previše koristi alatke za sređivanje fotografija lica i tela. Ona je najnovijom objavom rešila da stane na put svim onima koji je prozivaju da na mrežama ne izgleda kao uživo.

Dara je na svom Instagram nalogu objavila snimak na kom pozira u kupaćem kostimu, a sudeći po onome što se vidi, pevačica nema višak kilograma, a njeno telo izgleda i više nego sjajno za njene godine.

Podsetimo, pevačicin ljubavni život mesecima intrigira javnost, a ona je nedavno gostujući u jednoj emisiji priznala da sve odlično funkcioniše u njenoj vezi sa 2 decenije mlađim dečkom Tonijem:

- Sposobna sam žena, imam porodicu, imam dečka. Nisam htela da krijem našu ljubav, svašta se pisalo. Njemu, i meni to smeta. On nije iz javnog sveta, neće time da se bavi. Nikad nismo raskidali. Dosta je mlađi od mene, mada mi često kaže da sam ja mlađa. Meni godine nisu bitne. Upoznali smo se u Novom Sadu, u kafiću. On je ozbiljan i ima stav kao da ima moje godine, ja energiju kao da imam njegove. Glavna fora je bila "kako ćete na more kad je onlajn nastava". Za mene su godine nebitne - rekla je Dara u Amidži šouu.

