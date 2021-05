KARIĆ KRIJE OD MISICE DA IMA VEZU NAPOLJU? Isplivale FOTKE misteriozne devojke, oglasio se i OSMAN, evo šta je poručio!

Stefan Karić važi za gradskog zavodnika, a posebno na lokalnom nivou, u svom naselju Zvezdara, gde on i njegov otac Osman žive u luksuznoj vili.

Kako je uspeo da zavede mnoge poznate dame, ali i zadrugarke u rijalitiju ,,Zadruga", na Instagramu se pojavila misteriozna devojka koja je imala zanimljivu poruku za Karića.

Naime, upitanju je Kristina, koja je na svom Instagram storiju objavila izazovnu fotku na kojoj je označila baš Stefana, a uz nju je i napisala zanimljivu fotografiju.

- Znamo ti i ja. Imaš sve - napisala je Kristina.

Međutim, to nije sve, Kristina je objavila i video snimak iz aktuelne sezone Zadruge na kojoj se Jovana Ljubisavljević, sadašnja Stefanova devojka mazi i grli sa Vladimirom Tomovićem.

- ''Misica'' svetica - napisala je ironično Kristina.

Osman Karić, Stefanov otac, oglasio se povodom pisanja medija u vezi sa ovom devojkom:

- Koliko vidim niti ona prati Stefana niti on prati nju. Takvih devojaka kroz našu kucu prošlo je sijaset, koliko mogu da se prisetim ova devojka ni do kapije našeg dvorišta nije prišla, što znači da je ne poznajem, niti sam je ikada video. Devojke često umeju da kažu ako nisi nosila original Luj Viton torbu, nisi nosila torbu i kažu ako nisi prespavala sa Stefanom nisi se je*ala. Poslednja njegova ozbiljna veza koliko ja znam bila je devojka rodom iz Sarajeva a nastanjena u Novom Pazaru, a to je Sabina, prezime nisam zapamtio - poručio je Osman.

