IVA GRGURIĆ I LJUPKA STEVIĆ POSTALE NERAZDVOJNE! Muškarci im nisu POTREBNI, a evo gde su sada uhvaćene i ŠTA SU RADILE! (FOTO)

Pevačica Ljupka Stević i pobednica "Zadruge 3" Iva Grgurić postale su nerazdvojne. Njih dve sve više vremena provode zajedno, a sada su uhvaćene u provodu.

Naime, Ljupka je objavila fotografiju na svom Instagram profilu i pokazala svjim pratiocima kako je uživala sa Ivom.

One su izašle na večeru i to same, a osmeh nisu skidale sa lica. Nema sumnje da su se baš dobro provele.

Inače, u 2020. godini desetogodišnja veza Ljupke Stević sa Dragišom Simićem okončana je uz prasak i mnogo polomljenog stakla.

Postoji snimak na kojem se vidi kako pevačica lupa Dragišine automobile, ali da li je Ljupka polupala te automobile ili nije pitanje je koje mnoge kopka i danas.

