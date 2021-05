NENAD JE JAVNO ŠUTNUO! TARA SIMOV U ŠOKU I BESNA: I dalje ga VOLIM, ali on je podlegao ROVCIMA i izdao me

Bivša rijaliti učesnica Tara Simov, koja je diskvalifikovana iz Zadruge, otkrila i da se pomirila sa majkom Miroslavom koja je u lošem zdravstvenom stanju.

Njen turbulentan odnos sa Nenadom Aleksićem Ša skrenuo je pažnju javnosti, te svakodnevno dobija negativne komentare na svoj račun. Nakon što ju je dečko javno ostavio, otkrila je da i dalje voli repera.

- Podlegao je rovcima koju su bili bačeni, a sve to vezano za mog bivšeg. Više puta sam isticala da sam mu verovala i bila verna. Svako bira šta želi da svira. Šokantno je da mi Nenad ne veruje. Volim ga i dalje, ali sam je izabrao. Čekam da izađe iz rijalitija, nakon toga ćemo sve razrešiti.

foto: Printscreen/Pink

Da li pregovarate oko povratka u rijaliti?

- Otišla sam po cipele koje je Nenad zaboravio da spakuje i to je to. Ne smem ništa više da kažem, vreme je tu da pokaže šta će i kako će biti.

Kako se osećate pored svega što vam se desilo, ostavljeni ste, osuđeni, nemate krov nad glavom, pitanje je da li ćete morati da platite penale zbog ponašanja u rijalitiju...

- Trudim se da budem svoja, da se izdignem iznad čitave situacije. Trudim se da ne čitam loše komentare, gledam samo da se posvetim sebi.

Otkud promena na plavo?

- Otišla sam kod drugarice da mi sredi kosu. Počele smo da radimo malo svetlije pramenove i na kraju je ispalo da sada imam boju kosu smeđe do plave nijanse. Bila sam skeptična u početku, ali sam sada zadovoljna kako izgleda.

foto: Printscreen

Kakva je sada situacija sa vašom porodicom i bližnjima pošto je tu biloturbulencija? - Sve je kako treba. Posle duže vremena sam se ponovo videla sa majkom Miroslavom. Loše je zdravstveno, teško mi je bilo kada sam je videla. Ona je starija žena, ima 62 godine, povredila me je ta ljutnja koju sam imala prema njoj. Generalno nisam želela eksponiranje moje porodice javno jer to na kraju povlači ogromne probleme za sobom. Ona me nije poslušala, pa sam se naljutila. Nema prostora više za ljutnju prema njoj, mora da sve bude kako treba.

Kako ste proveli dane nakon izlaska iz „Zadruge"? - Bacila sam karticu iz telefona kako niko ne bi mogao da me dobije, ni prijatelji, ni novinari. Izbegavam ljude, bežim od njih. Ne znam kako sam pregurala ovo vreme do sada, jedva sam sve izdržala. U suštini je pakao, ali dolazim konačno sebi.

Otputovali ste i kod oca u Skoplje, želite li od svega da se odmorite?

Da, kod tate sam i želim da malo uhvatim svog mira. Želela sam da vidim porodicu i da se vratim na staro.

Da li u poslednje vreme stalno pratite „Zadrugu"? Pogledaj mi podočnjake, spavala sam samo sat vremena. Stalno gledam šta se dešava unutar rijalitija.

Postoje li planovi za budućnost u vašem slučaju? - Ne, mogu samo to da kažem.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Bonus video:

00:22 KUKALA DA NEMA GDE DA SPAVA, NI ŠTA DA JEDE: Tara Simov se po gradu voza u SKUPIM kolima, a svi se pitaju odakle joj pare za USNE