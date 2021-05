TAJNA VEZA! KIJA KOCKAR BILA U ŠEMI S POLITIČKIM MOĆNIKOM! Kombinacija počela posle gostovanja u jednoj TV emisiji!

Kija Kockar bila je u šemi s jednim od najjačih političkih moćnika u Srbiji, saznaje Kurir.

Kako se spekluliše po beogradskim kuloarima, njih dvoje su se tajno viđali jer nijednom nije odgovaralo da se o njihovom odnosu javno govori. Taj političar je odlepio za Kockarevom nakon što je ona trijumfovala u rijalitiju "Zadruga" i razvela se od bivšeg muža.

foto: Printscreen

Tada je bila slobodna i mnogi muškarci na funkcijama su se utrkivali da je osvoje. Međutim, prema rečima našeg izvora iz vrha vlasti, to je pošlo za rukom jednom političaru koji je bio na raznim visokim državnim funkcijama. On je još tokom rijalitija bacio oko na nju. Svidela mu se njena energija, to što je bistra i inteligentna, a naravno i što je po njegovom ukusu lepa. S obzirom na to da je još tokom rijalitija najavila da će da se razvede, on je strpljivo čekao da se to i dogodi, a onda je krenuo u osvajanje.

Najpre se preko prijatelja sa estrade raspitivao kakva je kao osoba mimo kamera i javnog života i sve što su mu rekli o njoj, njemu se dopalo. Štaviše, zbog nje je otvorio i lažni profil na Instagramu samo da bi pratio svaki njen korak. Slučajno ili namerno, upozanli su se na snimanju jedne emisije. Spekuliše se da je upravo on želeo sa njom da bude u programu kako bi sve izgledalo spontano. Kija je bila ljubazna i srdačna prema njemu, ne sluteći da je on uveliko zaljubljen u nju.

foto: Marina Lopičić

Ostavila političara

Dalji njihov kontakt je ostao među njima, a Kija je izbegavala da o tome govori bilo kome. Kada god bi joj neko rekao da se priča kako je sa tim političarem u šemi, ona bi se smejala i govorila da su to gluposti. Sve što je u životu stekla, napravila je svojim radom i nije želela da joj iko spočita da neko jak stoji iza nje. Svoj emotivni život brižljivo je čuvala samo za sebe, ali taj funkcioner se pohvalio svojim prijateljima kako je uspeo da je osvoji i ta informacija se proširila i do medija.

foto: Instagram

Njihova tajna veza nije dugo potrajala, jer navodno Kija nije želela da se viđa sa njim. Iako su je nakon razvoda povezivali sa mnogim muškacima, Kockareva je sve to demantovala. Jedinu vezu koju je javno priznala je sa nekadašnjim fudbalerom Crvene Zvezde Milošem Čavom Dimitrijevićem, sa kojim je već neko vreme u vezi i sa kojim ima ozbiljne planove za budućnost.

foto: ATA Images, Profimedia

Pobesnela zbog pitanja

- Srećna sam i zadovoljna, to se vidi na meni. Mnogi ljudi su komentarisali kako sam se ugojila pet kilograma. Kad sam depresivna ja ne jedem, sada mi je apetit porastao. Ispunjena sam i voljena na pravi način - rekla je Kristina u emisiji "Kontra šou" na Kurir televiziji.

Stupili smo u kontakt sa Kijom, a kada smo joj objasnili kojim povodom smo je zvali ona je pobesnela:

- Ja pažnju ne privlačim na taj način. Uostalom, imam advokata za te stvari. Na odmoru sam i neću da se opterećujem jer je laž.

Ljiljana Stanišić

foto: Kurir

foto: Kurir