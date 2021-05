MIKI ĐURIČIĆ DOBIO PONUDU OD RIJALITIJA: Bivši učesnik priznao da li će UĆI, čime se sada bavi i otkrio detalje o ĆERKI DUNJI!

Miki Đuričić već nekoliko meseci vešto skriva svoj privatni život od očiju javnosti.

Bivši rijaliti učesnik sada je otkrio da je jednom zasvagda završio sa rijaliti formatima, da se ozbiljno posvetio poljoprivredi, ali i da mu je iznad svega najbitnije da svojoj devetomesečnoj ćerčici Dunji bude najbolji tata na svetu.

"U rijaliti mi više ne pada na pamet da ulazim. Za to više nemam ni živaca, a ni volje. Zvali su me da ponovo uđem u Zadrugu, ali sam odlučio da time više neću da se bavim. U planu mi je neka emisija o kuvanju, jer sam već dobio neke ponude za jednu televiziju koja nije iz Srbije. Imamo ideju da putujemo po celoj staroj Jugoslaviji, tako da ćemo videti šta će sa tim da bude", započinje Miki koji je, kako sam kaže, pronašao sebi novu zanimaciju i posvetio se poljoprivredi:

"Odlučio sam da se potpuno isključim iz sveta medija. Našao sam sebi zanimaciju. Sada se bavim poljoprivredom. Gajim paradajz i paprike. Imam čeri-paradajz iz celog sveta. Evo, baš sam nedavno dobio jedan iz Indonezije. Gajim i ljute papričice. Imam i one najljuće. U Srbiji može da se nađe ljutina od 200 do 300 skovila, a ja imam od 1.500. To na čačkalicu ne smeš da staviš i da pojedeš, inače ćeš imati velikih problema. Pored toga, sadim mnogo začinskog bilja. Inače, sve sadim za svoje potrebe, a čeri sam uzeo jedno 200 strukova. Hoću da vidim koji je najotporniji i koji najbolje rađa i onda ću dogodine taj da posadim u dva do tri plastenika."

Miki je potom otkrio i kako se snalazi u novoj životnoj ulozi:

"Dunja će još malo da prohoda. Sada ima devet meseci. Baš je dobro dete, nije što je moja. Obožava društvo i hoće kod svakog da ide. Plače samo kad je gladna, a što je bezobrazna! Samo traži pažnju (smeh). A sad stvarno, otkako sam dobio ćerku, život mi se promenio nabolje. To je fakat. Smirio sam se, više nemam nijednu moju želju, sve su usmerene ka Dunji. Sva moja razmišljanja svode se na to da mom detetu bude dobro, da joj sutra obezbedim neku budućnost. Suština je da ja više nisam sam sebi u prvom planu. Ništa mi nije teško, ni da se probudim noću, ni da joj spremim hranu, da je čuvam, šetam. Ne znam koliko da sam umoran, kad je vidim da mi se nasmeje, sve pada u vodu."

