SVE ŠTO SMO ULOŽILI NESTALO JE PREKO NOĆI Boba Živojinović o Grandu i Breni: Ona je moja žena CEO ŽIVOT, nije lako održati BRAK!

Bivši teniser Slobodan Boba Živojinović nakon sportske karijere okrenuo se biznisu, a u svemu tome pomaže mu supruga Lepa Brena.

Naime, on je sada ispričao kako je nastala čuvena "Grand" produkcija na čijem čelu su bili Brena i Saša Popović.

- Osnovao sam "Grand" produkciju za dve nedelje, ali sam tada već imao bazu, sa novcem koji sam zaradio. Nakon par meseci izgoreo nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestane. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši on je napravio medijski sjajnu stvar - rekao je Boba u intervjuu i onda se osvrnuo na brak sa Brenom.

- Ja sam muž Lepe Brene ceo život. Još kad sam bio mali, meni je mama puštala Lepu Brenu i ja sam se tako uspavljivao - našalio se Živojinović.

- Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se sve ovo desilo sa koronom mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis.

Živojinović ističe da je porodica njegov najveći uspeh, ali i da je u današnje vreme veoma teško održati brak.

- Porodica jeste moj najveći uspeh u životu. To je nešto najsvetlije što neko može da doživi. Moja želja je bila da napravmo takvu porodicu, da delimo jedni sa drugima ljubav, poštovanje. Mi smo specifični, svako ima svoju slobodu, ali opet na kraju kada se zagrlimo kao porodica to je to - rekao je Boba.

- Održati danas porodicu, uopšte nije jednostavno. I Brena i ja smo bili ostvarene ličnosti kada smo se upoznali - rekao je on u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

