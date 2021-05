ODRASTAO U DOMU, DŽEPARIO I BEŽAO IZ VOJSKE: Džeju je život obeležila TUGA i VELIKA TRAGEDIJA, a onda se sve okrenulo!

Folker Džej Ramadanovski koji je preminuo 6. decembra 2020. godine, a njegov lik i delo i danas se prepreičavaju.

Pevača je izdalo srce baš u nedelju kao u njegovom najvećem hit "Nedelja". Rođen je 1965. godinu u Beogradu, na Dorćolu, gde je i preminuo u svom stanu. Rođen je u višečlanoj porodici, njegov otac Mazlam je bio obućar, dok je majka Barija radila u komunalnom preduzeću "Zelenilo". Prvi razred je upisao u školi "Braća Baruh" na Dorćolu i bio je đak za primer, sa svim peticama. Njegovi roditelji su se razveli kada je otac Mazlam odlučio da se odseli u Austriju.

foto: Marina Lopičić

Džej je krenuo za svojim ocem, a kada je pao razred, otac ga je vratio u Beograd, gde je počeo da živi sa svojom bakom Danicom, dok je majka živela sa sestrama nekoliko ulica dalje. Počeo je da beži od kuće i dane je provodio na ulici. Tada je krenuo i da se bavi džeparenjem, a nije ga sprečavalo ni što što mu je majka uvek udarala šamar kada bi ga videla na ulici. Socijalna služba ga je poslala u dom za maloletnike.

Bežao je iz svakog doma, a najviše se zadržao na Voždovcu u domu "Vasa Stajić", gde je proveo 9 godina.

On je sveojevremeno u jednoj emisiji sve rasplakao pričom koja iz ranog detinjstva.

- Ja sam polutan, pola seljak, pola ciganin. Leti sviramo, zimi jedemo. Otkako je ćale u Austriji, ni zimi ni jedemo. To je naš Dorćol, Menhetn. Ja sam radio na šalu, nisam bio kriminalac, malo delikvent. Kad je keva išla sa cvećem, nikad mi nije došla u posetu u dom, ćale je dolazio - govorio je Džej tada.

- Majka je brinula o mojim sestrama, a otac o meni. Često zaplačem zbog toga. U mojoj grupi u domu je bilo 12 problematičnih dečaka. Više puta smo išli na razgovor sa psihologom, to je bilo obavezno. Od cele te grupe samo smo nas četvorica uspeli u životu, osnovali smo porodice i počeli smo da radimo. Ostali su nastavljali da menjaju domove i ko zna kako su završili - rekao je on tada.

Ipak, malo je poznato da je njegov život obeležila velika tragedija, kada je 2003. godine u Crnoj Gori nestala njegova rođena sestra Šeherezada.

Tek godinu dana kasnije, u maju 2004. godine je njeno telo pronađeno u Šušnju, kod Bara, a najbolnije za našeg pevača je bilo to što je naručilac ubistva bio Džejev sestrić, sin njegove najstarije sestre.

Po povratku iz vojske vratio se na ulicu. Nastavio je da džepari i prodaje garderobu. Sudbonosni susret desio se 1987. godine kada je pokucao na vrata Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute.

Marina je tada napisala pesmu "Zar ja da ti brišem suze“. Folk zvezda Vesna Zmijanac je tražila da ona otpeva tu pesmu, ali ju je Tucakovićeva namenila Džeju.

Do 2007. godine bio je u braku sa Nadom Ramadanovski, sa kojom ima dve ćerke Anu i Mariju. Nadu je upoznao 80-ih godina i to kao sestru jednog od njegovih najboljih drugova. Kada se vratio iz vojske ona je radila u jednom kafiću, ali iako su se sviđali jedno drugome ta veza bila je zabranjena. Naime, ona je mogla da izađe u grad samo sa bratom i nisu sedeli u istom društvu. S obzirom na to da se njen otac i brat nisu slagali s njihovom vezom, neko vreme viđali su se tajno.

foto: Marina Lopičić

Kada je ostala u drugom stanju Nadina porodica morala je da prihvati Džeja. 1990. godine dobili su ćerku Anu, a kasnije i Mariju. Kao i većina boema, Džej je provodio noći i dane u kafani. Kockao je, pušio i pio, a Nada više nije mogla da podnese, pa je odlučila da se razvede. Brak su zvanično okončali 2007. godine.

I posle razvoda, pevač je govorio da voli i poštuje svoju bivšu suprugu, te da je ona njegov "heroj" i "kraljica". Posle nje upoznao je mnoge žene, ali nijednu nije voleo kao nju. Bili su u dobrim odnosima, a pred smrt je priznao i da mu je mnogo pomogla i kada je imao ozbiljnih zdravstvenih problema.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:11 OD DŽEJA KRENULA PRIČA DA JE KEBA ROM: U Sceniranju pevač OTKRIO pravu ISTINU od svom poreklu KURIR TELEVIZIJA