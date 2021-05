SVI MISLE DA NE MOŽE DA PREBOLI STRUGARA, A ONA SADA OTKRILA ISTINU! Milica Todorović priznala koji DEČKO joj je najveća ljubav

Milica Todorović u žiži je interesovanja otkada je izbacila svoju poslednju pesmu, a mnogi nagađaju da je upravo ovu baladu posvetila bivšem dečku Petru Strugaru.

Ona je ovu numeru objavila baš na rođendan glumca, a sada je otrkila da li je to slučajnost.

- To nema veze da njim, već se sve desilo slučajno. Trebalo je 24. maja da izbacim pesmu, ali sam u međuvremenu saznala da će Dara Bubamara objaviti svoju pesmu tog dana, pa su me saradnici posavetovali da ja to uradim dan ranije. Tek posle sam shvatila da je tog dana i Petrov rođendan, a da sam to namenski uradila, priznala bih. Sve je to sastavni deo života, volimo, patimo, sve je to normalno.

Milica je pre nekoliko dana gostovala u emisji gde joj je stigao ogroman buket cveća, ali se nije obradovala kada je videla iznenađenje.

- Nije on, ali ne mogu da kažem o kome je reč. Taj gest me je zatekao, pa sam malo glupo reagovala kada sam ga videla. Često mi se dešava da ne znam kako da reagujem pa onda ispadne neprijatna situacija. Nikada u životu nisam videla toliki buket cveća, šokirala sam se.

Na pitanje da li je zaljubljena i koja ljubav je najviše obeležila njen život, Milica je odgovorila:

- Trenutno nisam, ali ovo je period kada sam naučila da volim sebe. Sada sam srećnija i zahvaljujući tome uspela sam i da smršam. Svaka na svoj način, ali izdvojila bih vezu sa Milošem Paunovićem. Nas dvoje smo šest godina bili zajedno, to je ujedno i moja najduža veza.

