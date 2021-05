KSENIJA BUJIŠIĆ KRIJE INTIMU, A SAD IZNELA DETALJE: Voditeljka progovorila o ćerki i MUŽU i otkrila rečenicu koju joj uvek GOVORI

Ksenija Bujišić veoma je tajanstvena kada je u pitanju njen ljubavni život, a sada je prvi put otkrila detalje.

Voditeljka je progovorila o privatnosti, braku i ćerki, ali je prvo prokomentarisala svoju karijeru.

foto: Damir Dervišagić

Imate li neki gaf koji rado prepričavate?

- Kroz tolike godine rada mislim da je nemoguće ne napraviti neku grešku. Mnogo stariji i iskusniji ljudi su pred kamerama imali lapsuse, što je potpuno normalno. Ono čega se uvek sećam i što mi je ostalo zauvek smešno jeste rad na prognozi i momenat kada sam celog jutra govorila:”Beograd je najtopliji dan” umesto grad.

Radili ste kao manekenka i model. Sa kim vam je najdraža saradnja?

- Moj prvi posao još dok sam bila devojčica jeste manekenstvo i tih uspomena se rado sećam. Ne znam da li postoji dečji domaći i strani bred za koji nisam radila i to je nešto na šta sam posebno ponosna iako sam za svoj životni poziv izabrala televiziju. Teško je izabrati šta mi je najomiljenije, ali svakako da je saradnja sa Vericom Rakočević nešto što mi je posebno drago. Imala sam čast da otvorim njenu reviju kada je prvi put predstavljala dečju kolekciju i taj glamurozni događaj zauvek će krasiti moj život. I dan danas gledam slike sa te revije, a osećaj u stomaku je isti, kao da sam juče koračala pistom u njenoj kreaciji.

foto: Dragana Udovičić

Sa suprugom Miljanom imate dvogodišnju kćerku Loru. Planirate li proširenje porodice?

- Miljan i ja smo ponosni roditelji Lore koja je centar našeg sveta. Ja dolazim iz velike porodice i znam kolika je sreća imati braću i sestre i svakako da želim Lori istu radost, ali mislim da se te stvari ne planiraju, posebno što je Lora jos uvek jako mala. Mladi smo i ima vremena za sve, ali svakako da nam je želja da Lora ima brata ili sestru.

Koliko vam je bitno Miljanovo mišljenje o vašem poslu?

- Naravno da mi je bitno i oko svega se konsultujem sa njim i svojim roditeljima. On je od prvog momenta moja ogromna podrška i mislim da drugačije u zdravom braku ne može ni da se funkcioniše. Miljan zna koliko je meni moj posao važan i oduvek je bio tu da me podrži i savetuje. Ne propušta emisiju i nema baš nikakvu zamerku, uživa da me gleda i po njegovom mišljenju ja sam najbolja. Naravno da nije objektivan, ali mu to ne možemo zameriti. Pred svaku bitnu odluku koju moram da donesem dobijem uvek isti savet: "Budi pametna, koliko si lepa."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic

