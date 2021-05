ANDREJ ATIJAS LJUBI ĆERKU U USTA! Anabelin muž objavio FOTOGRAFIJU, pa zabranio komentare zbog OSUDA! (foto)

Andrej Atijas, emotivni partner pevačice Anabele Atijas sa kojim ima ćerku Blankicu poslednjom objavom napravio je pometnju na Instagramu.

Naime, on je na svom profilu podelio fotografiju sa svojom mezimicom na kojoj je ljubi u usta, a mnogi su prokomentarisali da je ovakav potez previše.

- Sve što sam oduvek želeo - napisao je Andrej u opsu fotografije, dok je ispod objave zabranio komentare, budući da je verovatno očekivao brojne "osude".

foto: Printscreen

Inače, pevačica Vesna Đogani nedavno je izjavila da joj je sasvim prirodno da svoju decu ljubi u usta. Ipak, kada je ova tema u pitanju mišljenja roditelja su podeljena.

- Ljubim svoju decu u usta. Sina sam prestala da ljubim kad je ušao u pubertet, negde u petom, šestom razredu. Meni je potpuno prirodno da se deca ljube u usta i nije mi jasno zašto to osuđuju, pazim samo kad sam našminkana. Zagrljaj i poljubac nas leče. Svi oko mene grle i ljube decu u usta, ne znam zašto je to štetno, i u inostranstvu sam to videla da je to normalno. Pedijatar mi je čak rekao da je to normalno i da tako jačam imunitet svom detetu. Đole takođe ljubi svoju decu - rekla je pevačica za Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

