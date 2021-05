NISU MU NI MALDIVI DALEKO: Politički MOĆNIK zbog Kije KOCKAR obišao pola planete, uradio sve kako bi je video!

Kao bomba je odjeknula vest da je Kija Kockar bila u šemi s jednim od najjačih političkih moćnika u Srbiji, o čemu je Kurir juče pisao.

Kako dalje saznajemo, on je toliko odlepio za pevačicom da joj je, nakon što su se upoznali, platio aranžman na Maldivima, a da to nije ni znala.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Naime, s njom su iz agencije kontaktirali i saopštili joj da joj je ceo paket uplaćen i da je potrebno samo da spakuje stvari u kofere i ponese pasoš. Ovaj moćnik je želeo da bude sa njom daleko od očiju javnosti, pa je Vladinim avionom odleteo na ovu egzotičnu destinaciju, dok je ona otputovala redovnim letom. Sa sobom je povela i drugaricu. Prema našim saznanjima, zbog obaveza koje je imao u državnom parlamentu, on se na tom mini-letovanju nije zadržavao kako niko ne bi posumnjao da se baškari o državnom trošku.

foto: Nemanja Nikolić

I sama Kija je bila iznenađena kada joj se javio sa ove popularne destinacije, gde uglavnom letuju zaljubljeni i bračni parovi. I tamo se trudio da bude neprimetan kako ih niko ne bi uslikao. Bukvalno ni na plažu nije izlazio. Sve je isplanirao do najsitnijih detalja i nakon tri dana se vratio svojim obavezama, a ona je ostala da se baškari sa prijateljicom. Naravno, redovno je objavljivala fotografije, selfije i snimke, ali samo sa prijateljicom. Tada niko nije ni posumnjao da je ona zapravo mezimica uticajnog političara.

foto: Printscreen/Instagram

Da je u šemi sa pevačicom, prvi su posumnjali njegovi koalicioni partneri, kojima je o njoj sve najlepše pričao. Hvalio je na sva usta kako je lepa, zgodna i kako ume da se ponaša. Ko god bi rekao neku ružnu reč o njoj, taj moćnik bi ga prekorevao i stao na njemu stranu. Svima je bilo jasno da se među njima nešto dešava nakon emisije u kojoj su zajedno gostovali. On je mesecima bio očaran njom i na sve načine je pokušavao da je osvoji. Doduše, u početku mu to nije pošlo za rukom, jer Kija nije želela da se petlja sa ljudima iz politike, ali on je bio toliko fin prema njoj, pa mu je pružila šansu. To je kratko trajalo, jer je ona shvatila da za nju to nije ljubavna priča u kojoj želi da bude i dala mu je šut-kartu. Ostali su u korektnom odnosu i ni jednom ni drugom ne ide u korist da se zna za njihovu tajnu vezu.

Za razliku od prethodnog puta, kada nam se Kockareva javila na telefon i porekla naša saznanja, juče je sve vreme bila nedostupna za komentar.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Lj.S.

Bonus video:

00:13 KIJA KOCKAR SPAKOVALA KOFER I NAPUSTILA BEOGRAD! Pevačica se oglasila iz LUKS apartmana i pokazala KAKO UŽIVA! (VIDEO)