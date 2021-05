MAJKA TARE SIMOV POBEGLA IZ STANA: Prevarila vlasnika za 3 kirije, a Miroslava je samo jednu stvar poručila

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Miroslava Simov, majka bivše učesnice rijalitija "Zadruga" Tare Simov, pobegla je iz stana na Novom Beogradu u kom je živela kao podstanar, a da prethodno nije platila kiriju za tri meseca.

foto: Printscreen

Zbog problema koje je njena ćerka izazvala u rijalitiju oko afere sa oženjenim reperom Nenadom Aleksićem Ša i mnogobrojnih pretnji koje je svakodnevno dobijala i iz straha za sopstvenu bezbednost i bezbednost svoje porodice, Miroslava se selila već četiri puta u poslednjem periodu. Beograđanka O. P, u čijem je vlasništvu stan koji je Simovljeva iznajmljivala, ističe da je Miroslavi nekoliko puta opraštala neredovno plaćanje i da joj je bilo žao zbog svega što se događalo sa njenom ćerkom.

- Miroslava je živela kod mene u stanu nekoliko meseci, prvi mesec je platila uredno, ja sam kriva što joj nisam tražila depozit. Početkom marta podsetila sam da je vreme da izmiri dug koji ima prema meni, jer tri meseca nije platila kiriju i obećala je da će to uraditi u narednih nekoliko dana, da je sačekam s plaćanjem još samo malo i da će sve uredno vratiti. Posle nekoliko dana, pošto se nije javljala na telefon, otišla sam po novac i kada sam ušla u stan, nje nije bilo. Sve svoje stvari je odnela i pobegla, a da mi nije platila tri meseca kirije. Sramota! - naglašava besna stanodavka i dodaje da se pomirila da nikad neće dobiti svoj novac.

- Zvala sam je mnogo puta, slala poruke, tražila i ništa. Kao da je u zemlju propala. Promenila je broj da bi uklonila tragove. Ta žena mi neće vratiti dug i s tim sam se pomirila. Rekla mi je prijateljica da je Tara na jednom splavu na reci stalno, razmišljam da odem tamo i da od nje tražim pare, kad njena majka već beži. Posle sam čula da je bila i u zatvoru, da je prevarantkinja. Gde baš na mene da naleti? Ovo sam sve ispričala jer sam mnogo povređena i razočarana, ovo mi se u životu nikad nije desilo, a bavim se izdavanjem već godinama - završava O. P. ispovest za Kurir.

foto: Printscreen/Magazin In, Printscreen

Mi smo kontaktirali sa Miroslavom, koja je bila zatečena našim saznanjima.

- Tara mi je zabranila da pričam sa medijima. Je l' vi to hoćete da me opet posvađate sa ćerkom? Ne pišite o tome, ne radite to. Ne stajte mi na muku, hoće svi preko mog imena u medije. Zar se nisam dovoljno napatila i selila zbog pretnji? Moja porodica i ja ne možemo da živimo normalno. Prestanite, nemam komentar - rekla je Tarina majka pre nego što je prekinula vezu.

foto: Printscreen

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:22 KUKALA DA NEMA GDE DA SPAVA, NI ŠTA DA JEDE: Tara Simov se po gradu voza u SKUPIM kolima, a svi se pitaju odakle joj pare za USNE