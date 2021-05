DEVOJČICA OD 15 GODINA PITA ŠTA DA OPERIŠE DA BUDE LEPŠA! Radu Manojlović napali na Tviteru, a evo šta je zapravo htela da PORUČI!

Radmila Rada Manojlović progovorila je o brojnim aktuelnostima iz svog života.

Za nju kažu da što je starija, izgleda mlađe, a sada je otkrila da se upravo vraća publici i nastupima prvi put nakon pandemije koronavirusa.

"Uzbuđena sam jer se život vraća u normalu. Imama ugovorene nastupe, ali samo na papiru, videćemo dok ne dođe do toga. Danas imam prvi nastup i imam tremu. Moj bend i ja smo se svi pogubili, ne možemo da se skupimo, jer smo svi raštrkani po ovoj našoj lepoj zemlji. Malo sam se odmorila od ovog Beograda, volim ga, ali sve to ima svoju cenu, jer gubim pola života u autu",

Priznaje da se konačno odmorila i napunila baterije. Rada se odlučila da otvori i nalog na Tviteru, gde redovno komentariše sve aktuelnosti iz zemlje i sveta.

"Ja nisam bila ni u jednom momentu isključiva, ali mi smo poznati kao narod krajnosti. Shvatila sam gde je moja greška, jer pišem u sitna crevca. Poenta mog kilometarskog izlaganja na Tviteru je bila da su okej plastične operacije i korekcije, ali u granicama normale. Ne zove se džabe estetska korekcija, a ne transformacija. Ne vidim razlog transformacijama. Mi govorimo o jednoj problematičnom trendu, jer ne može devojčica od 15 godina da postavi sliku i pita ''Šta da operišem da budem lepša?''. Ja sam se devojčicama obratila sa dobrom namerom, jer znam da me prate", govori Manojlovićeva.

Rada važi za jednu od retkih javnih ličnosti koju narod u večini voli.

"Svi predstavljaju lažnu sliku o sebi, ja to ne radim. Nema potrebe da ljudi misle da sma na Maldivima, ako se ja praćakam na Moravi", kaže Manojlovićeva.

Osvrnula se na naše predstavnice na Evroviziji, pa otkrila da li bi ona želela da predstavlja našu zemlju na najprestižnijem muzičkom takmičenju.

"Pobednici su mi top, pesma drugačija, to nije samo pevanje. Naše predstavnice su bile brutalne, dok sam gledala bila sam srećna, one su besprekorno odradile svoj deo. To gleda ceo svet, to nije mala stvar. Pritom imala sam bliskih dodira sa Evrovizijom, pevanje na kraju bude najlakši deo. Nisam sebe zamišljala tamo, ali sa pobedom Ruslane nema pravila, traži se nešto drugačije. Bitno je da si siguran u to što pevaš", kaže Rada u "Premijeri - Vikend Specijal".

