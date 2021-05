RADA MANOJLOVIĆ ODGOVORILA NA LUKASOVE PROZIVKE: Imam SAMOKONTROLU! Pevačica otkrila koju je pesmu odbila, a postala je VELIKI HIT

Rada Manojlović otkrila je da je imala promašaje kada su pesme u pitanju, te da je odbila pesmu koja je kasnije postala veliki hit.

foto: Printscreen/Premijera

- Imala sam ja te propuste. Mi pevači po svom osećaju i senzibilitetu snimamo. Odbila sam pesmu ''Tri čaše'' koju je na kraju snimila Milica i to je postao veliki hit. Možda kod mene ne bi bio. Ja sam u tom periodu odbila tu pesmu jer su se više slušale urbanije pesme. To je dobra pesma, ali nije mi za ovaj trend. To je kao kad bi mi sad neko ponudio pesmu Silvane Armenulić - priča Rada.

- Da li te iznervirala izjava Ace Lukasa da ako si ti mogla od jednog CD-a da kupiš stan, on je mogao soliter?

foto: Printscreen/Pink

- Nikog više ne interesuješ ti, već da budeš drištveni kritičar, i rekao je da ako ja mogu da kupim stan od CD-a, on može soliter. U živom razgovoru prokomentarišeš nešto i može da nastane haos, ali ja sam normalna i ne shvatam sve tako lično. Imam sujetu, ali od moje sujete mnogo je jači osećaj mog dostojanstva i ponosa. Imam samokontrolu, ne dozvoljavam da pokažem svoje nesigurnosti i mane - rekla je Rada Manojlović u emsiji Premijera - Vikend specijal.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:05 CECA POKAZALA SKRIVENI TALENAT: Anastasija otkrila da njena majka nije samo vrhunska PEVAČICA, već je i u OVOME MAHER! (VIDEO)