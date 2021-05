EMOTIVNA ISPOVEST SUZANE MANČIĆ: Voditeljka progovorila o životu u Atini, ljubavi, i SMRTI MAJKE: Taj gubitak ne može da PREŽALI!

Tv lice Suzana Mančić progovorila je o svim aktuelnim temama iz svog života.

O ŽIVOTU U ATINI

- Ja do Atine idem avionom, mnogo je daleko da bih vozila. Situacija jeste bolje, ali oni na ulici i dalje nose maske, osoblje nosi duple maske u restoranima, to mi je mnogo žao. Vakcinacija je u jeku. Ja se još nisam vakcinisala, imam antitela u porastu konstantno, pa mi je glupo, iako moram stalno da radim PCR. Nisam imala jače simptome i na vreme sam reagovala, svi koji su tako reagovali su prošli kao ja. Oni koji su čekali i zavaravali se nisu prošli dobro i izgubili smo kolege, prijatelje, komšije. Kad pogledam imenik, žao mi je da obrišem broj.

O ĐORĐU MARJANOVIĆU

O LEPOTI

- Ne mora da znači da su svi u depresiji i da se nismo doterivale i šminkale za vreme karantina. Ja sam prosto, čak i kad sam imala koronu u novembru, ustanem i našminkam se malo da na nešto ličim, da sama sebi budem lepa. Lepota mi je donela mnogo toga lepog, a nije mi odnela ništa. Lepota je dar od Boga i treba ga negovati, ali se ne oslanjati samo na spoljašnji izgled, moraš da budeš pametan, obrazovan da bi mogao da radiš ovaj posao. Da pratiš šta se dešava u svetu, da slušaš neku lepu muziku. Ujutru kad se probudim, ja volim laganu muziku i da mi ništa niko ne priča. I tako mi krene dan, imam svoj riutal, kafa, umivanje ledenom vodom. Uželela sam se kafane, dobrih tamburaša, dobrog društva i ono što sam primetila kod sebe i što me je jako zabrinulo, navikla sam se na samoću, da sedim kući i gledam serije, kao baba neka.

O TOME KAKO JE BITI SAMOHRANA MAJKA

- Ništa nije teško kad si Suzana Mančić. Bog me pogledao i kad sam se razvela, nisam imala posla ni prihoda, ali odjednom se sve desilo. Nisam se ja mnogo mučila kao samohrana majka. Biti samohrana majka za jednu običnu srpsku ženu je druga priča, ali za mene nije bilo tako. Muške figure je uvek bilo, ali mi je najteže bilo kada mi je otišla majka, to je bio veliki udarac. Muškarci ne mogu nešto da pomognu.

O LJUBAVI

- Mi smo u braku već tri godine i mi smo u zrelom dobu, to je nešto što stvarno može da funkcioniše. Volimo slične stvari, radujemo se sličnim stvarima, putujemo po svetu. Dragoceni su mi bili njegovi saveti u nekim trenucima. Korona nam je malo pomrsila konce, mi se nismo videli 107 dana. Posle se to promenilo, ljubav funkcioniše, uvek me zove u 10 uveče da vidi gde sam - rekla je Suzana u Premijera - Vikend specijalu.

