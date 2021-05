URAGANKE SU ODLIČNE! Bebi Dol u SCENIRANJU ocenila nastup srpskih predstavnica na EVROVIZIJI: Zašto su KOSTIMI bili CRNI?

Pevačica Bebi Dol gošća je večerašnjeg izdanja emisije Sceniranje na Kurir televiziji, a s obzirom na to da je 1991. i sama bila evrovizijski učesnik ona se osvrnula i na ovogodišnji nastup srpskih predstavnica - grupe Hurricane.

- Blago njima, njih je tri na pozornici. Nas je bilo 6. Meni one izgledaju odlično, ja mislim da je to takmičenje postalo više televizijski nego muzički šou. Devojke su se odlično snašle, dobar je tekst, ovako lepe i zgodne, naći će svoje mesto. Zbunilo me zašto su kostimi crni - rekla je Bebi.

- Nikao ja lično. Izlazila sam na pozornicu još i prva. Tada je bilo veliko, bio je orkestar, bilo je u Italiji, oni imaju fantastično tržište. Ja sam pričala odakle sam - otkrila je Bebi kakvo je njeno iskustvo bilo na Evroviziji.

