HTELA SAM DA IŠČUPAM KOSU S GLAVE! Anastasija otkrila kako ju je mama Ceca nervirala u studiju i šta je na kraju URADILA!

Anastasija Ražnatović otkrila je detalje vezane za njene nove pesme i šta joj je govorila majka Ceca Ražnatović.

Pevačica je otkrila da joj je majka tokom snimanja davala mnogobrojne savete, te i da ju je više puta vraćala u studio.

foto: ATA Images

"Vrlo dobro znam kako je to kada uđeš u studio i kada te neko konstantno vraća i kaže: "Ovako, ovako, nije dobro, ponovo". I znam koliko to nervira, nemoj da se istresaš na meni, ja to radim za tvoje dobro", govorila joj je Ceca, priča Anastasija.

"I onda kad smo ušli i kada me je vratila jedno 150 puta, mislim da sam htela da isčupam kosu s glave. Ali sam se setila toga da ne bi trebalo da se nerviram i samo sam popustila i izdržala do kraja to maltretiranje", dodala je Anastasija kroz smeh u emisiji "Popodne sa Stevanom".

foto: ATA Images

