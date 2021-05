KURIR U POSETI TITELU: Veljko Ražnatović ima unosan biznis! Od prodaje pasa zaradio 50 hiljada evra!

Veljko i Bogdana Ražnatović već više od godinu dana žive u Titelu, gde je rođena snajka Svetlane Cece Ražnatović, i to malo mesto na obali Tise zahvaljujući njima postalo je atrakcija, jer se često pominje u domaćim medijima.

Raskošna kuća u kojoj žive Ražnatovići okružena je visokim zidinama i neobičnom kapijom, ima veliko dvorište u kome Veljko drži pse, a često i trenira u njemu. Naša ekipa provela je jedan ceo dan u Titelu i razgovarala s meštanima, koji uglavnom imaju pozitivno mišljenje o nasledniku Svetlane Ražnatović, ističući da je veoma kulturan, ljubazan i da se svakome uredno javi i pozdravi ih prilikom susreta. Našeg prvog sagovornika sreli smo ispred jedne kuće u blizini Veljkovog doma dok je farbao kapiju. Rado je popričao s nama.

- Ne poznajem ih dobro, kada se sretnemo, oboje su vrlo kulturni. Znam da Veljko ima mnogo pasa. To su veoma lepi, veliki psi, vidi se da su dobro čuvani. Mislim da ih ima oko 20 - rekao nam je Vlada, dok je druga komšinica dodala:

- Oni su super, Bogdana je divno dete, poznajem nju i njene sestre još dok nisu prohodale. Veljko je pristojan dečko, uvek se javi. Viđam ih često, njega uglavnom vidim kada vodi kučiće u šetnju ili trenira. Željko je presladak - ljubazno nam je rekla gospođa Ruža.

Ljubazan i kulturan

Šetnjom kroz Titel, odnosno ulicom u kojoj žive Veljko i Bogdana, sretali smo mnogo njihovih komšija koji nisu hteli da se slikaju, ali su svi do jednog isticali kako imaju lepo mišljenje o poznatom paru i da ih često viđaju.

- On je sin Svetlane Cece Ražnatović, a toliko je normalan i nije uobražen - bio je neki od brojnih komentara.

Da uvek svirne iz auta, javi se ili mahne, rekao je svaki od naših sagovornika. I najviše su nam pričali o Veljkovim psima.

- Napravio im je boksove i zaposlio ljude koji se brinu o njima kada on ne može, jako im je posvećen, vidi se da ulaže mnogo i novca i truda. Radi se o veoma dobrim rasnim psima, uglavnom azijski ovčari. Ove životinje su veoma pametne. Imao je 70 takvih, pa je pedesetak prodao. Svaki košta po 1.200 evra, pa računajte. Od toga je za godinu dana zaradio sigurno 50.000 evra - rekli su nam prolaznici.

Komšinici poklonio psa

S druge strane Veljkove kuće nismo mogli da u susednom dvorištu ne primetimo malog pekinezera koji razigrano skače i laje. Najavio nas je baka Kati. Ona je pekinezera Ljubu dobila baš od Veljka, kao komšijski poklon. Insistirala je da nas ugosti i da upoznamo njenog novog kućnog ljubimca.

- Veljko je meni nudio neko od njegovih kučića, međutim, nije to za mene, ja volim pekinezere, imala sam jednog 17 godina - rekla nam je gospođa Kata. Iz njenog dvorišta jasno se vidi i dvorište Ražnatovića, pa smo je zamolili da nam kaže nešto više o njima kao komšijama.

- Izuzetni su, Veljko je vrlo dobar i prijatan, uvek se javi, prošle godine, kada je krenula ona korona, on mene uvek pita kako sam, kaže mi da se čuvam, nikada nije prošao a da se nije javio. Mnogo sam se prijatno iznenadila, iskreno, nisam mislila da će biti baš tako ljubopitljiv, veoma kulturan, izuzetno dobar, hvala mu što mi je poklonio Ljubu. Rekao mi je da mogu da dođem kod njih, ali imaju interfon, ne znam kad su kod kuće, pa mi je neprijatno. Kupiću Željku poklon za rođendan - rekla nam je komšinica.

Kata poznaje Veljkovu suprugu Bogdanu od njenog rođenja.

- Bogdanu znam od malih nogu, one je jako vredna, i domaćica je, viđala sam je trudnu kako šeta i onda se savije, ukucava eksere. One su jako vredne, nisu se promenile otkad su postale popularne. Bogdanin otac će mi promeniti ovu kapiju koja deli moje i njihovo dvorište, kako bi imali svoju privatnost - ispričala nam je ona.

Za vreme trajanja našeg boravka u Titelu nismo imali sreću da vidimo Veljka i Bogdanu, jer tog dana nisu bili kod kuće, već u Beogradu

Poraslo interesovanje

Veljko proslavio boks u Titelu

U Titelu već duže vreme postoji bokserski klub, ali u poslednje dve godine sve više mladih se odlučuje da trenira taj sport, i to upravo zbog Veljka. To nam je otkrio vlasnik sportskog društva u Titelu.

- Biću iskren, interesovanje za ovaj sport jeste poraslo. Deca su oduševljena Veljkom, mnogo bi voleli da on prisustvuje treningu i da im pokaže neku novu tehniku. On je profesionalac, mi nemamo iste tehnike kao on. Još nismo pokrenuli nikakvu saradnju, ali imam u planu da kontaktiram s njim i nešto mu predložim, mislim da bi to učenicima našeg kluba dosta značilo - rekao nam je.

