MILICA DABOVIĆ OBJAVLJUJE AUTOBIOGRAFIJU! Košarkašica OPLELA po Marini Maljković i otkrila ISTINU o njihovom odnosu!

Na jednom snimanju posetili smo košarkašicu Milicu Dabović koja nam je otkrila sve o poslovnim poduhvatima ali i o privatnom životu.

foto: Kurir televizija

- Jedva čekam svoj 40. rođendan, to će biti ogromna žurka. Na dan rođendana želim da izdam knjigu, mislim da će se tad sve kockice sklopiti i to će biti žurka na Balkanu, biće najprodavanija knjiga. Najviše me je razočarala Marina, trener reprezentacije, meni je važno da ja to zapišem i da ispričam. Jedva čekam da narod pročita moj život - rekla je košarkašica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

