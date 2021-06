TEŠKE OPTUŽBE GOLUBOVIĆA: Miljana, ti si ALKOHOLIČARKA i šmrčeš KOKAIN!

Kristijan Golubović žestoko je zaratio s Miljanom Kulić nakon što je otkrila da je unapred uzeo honorar za "Zadrugu", pa ju je polio vodom i nasrnuo na nju. Potom je optužio Nišlijku da je "alkoholičarka i da šmrče kokain", zbog čega je ona najavila tužbu protiv njega.

foto: Printscreen

Kulićeva često provocira zadrugara, a sada je rekla da Kristijan želi njenu diskvalifikaciju, zbog čega je namerno maltretira.

foto: Printscreen

- Štipao si me za vaginu, skakao po stomaku. Hoćeš da me diskvalifikuju. Nagovarao si me da bežim iz "Zadruge", govorio da su mi roditelji bolesni, ko zna koliko će da žive... Da treba da izađem da budem s njima - otkrila je Miljana, što je Kristijana iznerviralo, pa je uzeo flašu s vodom i polio je.

foto: Printscreen

- Hoćeš da te polijem g*****a? Popila si moju sp**u iz čaše! Baciću te u bazen! Iš! Mogu da te izbacim, samo jednu dasku da šutnem, napolju si - pretio je on i polivao je i dalje.

foto: Printscreen

- Pa probaj, možeš da uradiš svašta, niko ne reaguje. Tako se ponašaš jer si unapred uzeo honorar - nastavila je Miksi.

Besan zbog toga, Kristijan je otkrio Miljaninu "tajnu" i rekao da koristi drogu. - Ja jedem rakove, jastoga i školjke i u zatvoru. A ti paštetu i viršle. Jedeš pljeskavicu, piješ pivo i šmrčeš kokain - rekao je Kristijan, a Miljana mu je zapretila tužbom.

- Za ovo ide tužba! Ti si opterećen mojim likom, samo pričaš o meni - rekla je Miljana i napustila belu kuću.

Kurir.rs/ J. S./ Foto: Printscreen

Bonus video:

00:44 MILJANA KULIĆ DA SE UGLEDA NA SESTRU! Em je zgodna, em snažna