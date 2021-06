POSTALA SAM ZGODNA I VIDIM DA TO SMETA LJUDIMA: Subotićeva prozvala isfrustrirane ŽENETINE, a tek šta je poručila MUŠKARCIMA! FOTO

Aleksandra Subotić iznervirala se kada je dobila negativne komentare na društvenim mrežama u toku odgovaranja na pitanja.

Bivša rijaliti zvezda podelila je sa pratiocima na Instagramu kako se oseća povodom svog izgleda, zbog čega je bila na meti prozivki.

foto: Printscreen/Instagram

"Otkada sam dovela svoju liniju do savršenstva i postala ovako zgodna (moje najbolje izdanje do sada), vidim da to smeta ljudima i da im sve više bodem oči, pa se i tako mnogo polemiše o tome kako ja pričam, da sam izuzetno njanjava i mazna, a to smeta određenom broju ljudi", istakla je Aleksandra na Instagramu i dodala:

"A mene tako BOLI UVO! Ja mogu da budem, jer je meni mnogo lepo u životu, a isfrustrirane ženetine ili još veća sramota ako ste muškog roda - MOŽETE da gledate i REŽITE na moje snimke - svaki ružni komentar koji napišete je dokaz koliko sam ja iznad vas."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 NAKON PRIČA DA NIJE U DOBRIM ODNOSIMA S OCEM, SUBOTIĆKA SVIMA ZAPUŠILA USTA: Aleksandra pokazala kakav je deda KARAĐORĐE!