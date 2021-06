KAJE SE ZBOG KRAHA BRAKA: Ša moli ženu za oproštaj, fanovi navijaju da se pomire, a ovo je Ivana odlučila

Nenad Aleksić Ša i dalje pati za suprugom Ivanom Aleksić, pa je priznao da ga boli što ju je prevario, ali i što je pričao loše o njoj.

foto: Printscreen/Magazin In

Reper je pričao sa Drvetom mudrosti i javno zatražio oproštaj od žene sa kojom je živeo zajedno, a koju je u Zadruzi prevario sa Tarom Simov.

foto: Printscreen

- Ja sam izašao iz braka, kudio sam Ivanu, a ona nije kriva ništa. Moram da kažem da se kajem što sam iznosio stvari iz svog života, nemam pravo da kudim nju, ja sam apsolutni krivac, o njoj mislim sve najbolje. One gluposti sam izjavljivao kada sam bio nervozan. To je izrečeno, ali nadam se da ću uspeti da promenim to - rekao je reper.

foto: Printscreen

Njegove fanove je obradovalo što je Ša tra\io oproštaj od Ivane, pa se nadaju da će doći do pomirenja njih dvoje kada izađe iz rijalitija. Ipak, Aleksićka ne želi da mu da drugu šansu, kažu izvori bliski njoj i rešena je da nastavi život bez repera.

Kurir.rs/ Foto: Damir Dervišagić

