SVAKI DAN POŽELIM DA ME NEMA, NE MOGU DA SE POMIRIM SA GUBITKOM! Ćerka Sinana Sakića oglasila se na godišnjicu njegove SMRTI! FOTO

Pevač Sinan Sakić preminuo je pre tri godine na današanji dan. On je izgubio životnu bitku nakon duge i teške bolesti u 61. godini.

On je iza sebe ostavio dvojicu sinova Alena i Meda, ćerku Đulkicu i suprugu Sabinu. A njegova naslednica Đulkica Sakić Amzić, bila je veoma vezana za njega, pa se i dan danas ne miri sa gubitkom oca.

foto: Dragana Udovičić

Sinova ćerka se danas na Instagramu oglasila povodom godišnjice njegove smrti, te je podelila njihove zajedničke trenutke i uputila emotivne reči.

„Moj otac me je naučio svemu, osim kako da nastavim bez njega“, napisala je Đulkica i podelila fotografiju na kojoj ocu ljubi ruku dok je on bespomoćan ležao u bolnici.

foto: Printscreen

„Od vas se očekuje da nešto kažete, ipak je godišnjica. Zovu svi, a ja bez glasa. Prazna, umorna, ispijena, tužna i svaki prvi poželim da me nema. Pitate me kako je, sad ću vam reći kako je. Nije nikako, užasno je i ne mogu da se pomirim s tim. Prazno je, sumorno i mrtvo. Bez emocije, hladno, nema topline, nema ljubavi, nema razumevanja nigde. Niko ni sa kim ne priča kako treba jer svi na svoj način pate i dalje. I molim vas ne pitajte me više ništa. Nikad ovo proći neće. El – Fatiha za matorog mog“, napisala je Đulkica i dodala:

foto: Printscreen

„1. 6. 2018. i tu je veme stalo. Tu sam zarobljena".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

