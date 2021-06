DARKO LAZIĆ BEBOM SPASAVA BRAK S MARINOM?! Gagićeva mu prešla preko svih SKANDALA, ali mu je jednim ZAPRETILA, on se skamenio

Darko Lazić (29) rešio je da bebom spase brak sa Marinom Gagić (22), koji je već dugo u krizi!

Pevačeva supruga je posle burne svađe napustila kuću u Brestaču i sa dvogodišnjim sinom Aleksejem vratila se kod roditelja u Pećince. Posle sedam dana, Lazić je ubedio Gagićevu da se pomire, a sada i da prave drugo dete!

- Kad je Marina otišla kod svojih, molio ju je da se vrati i na kraju je uspeo da je pridobije, pa su zakopali ratne sekire. Ipak, zapretila mu je da će sledeći put kad je iznervira, zauvek da ga napusti! Zbog toga se prepao, jer mu je razvod od Ane Sević i to što ne živi sa ćerkom Lorenom teško palo, pa ne želi da ostane i bez sina. Zbog toga je počeo da nagovara Marinu da što pre prave drugo dete. Veruje da bi ih to ponovo zbližilo i da bi se ona posvetila trudnoći i bebi, pa manje obraćala pažnju na njegove "nestašukle", pre svega na to što izlazi, pije i muva druge devojke - kaže izvor blizak paru.

foto: Zorana Jevtić

Prema rečima našeg sagovornika, pevač je neko vreme morao da je ubeđuje da je pravi trenutak da opet zatrudni:

- Marina želi da Alekseju rodi brata ili sestru, ali je htela da sačeka da on još malo poraste, kao i da se njen odnos s Darkom stabilizuje. Ipak, kad je Lazić počeo da joj priča da mu je najveća želja da dobije još dece, odmah je popustila. Pošto trenutno prave bebu, strasti između njih su se stišale i uplovili su u mirniji period. S nestrpljenjem iščekuju da Marina zatrudni!

Darko Lazić je za Informer potvrdio da jedva čeka da treći put postane otac.

- Obožavam decu i zaista bih voleo da dobijem još jedno dete. Marina i ja radimo na proširenju porodice. Ako uskoro zatrudni, to će za nas biti najveća sreća - iskren je poznati pevač.

Marina i Darko su dugo bili u lošim odnosima, pošto je Gagićevoj smetalo to što Lazić stalno upada u probleme, a sve je kulminiralo u aprilu kada mu je u telefonu pronašla poruke sa drugom devojkom. Tada je poludela jer joj je obećao da će se promeniti, ali je nastavio da skita, pije, zadužuje se kod zelenaša, a počeli su i da ga povezuju sa uhapšenim Veljkom Belivukom, pošto je skupoceni "mercedes" prodao saradniku tog kriminalca. Kad se Marina sa Aleksejem vratila kući, zakleo joj se da je više neće nervirati i da će se posvetiti porodici.

kurir.rs/informer

